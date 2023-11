Totalt skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

- Regjeringen er opptatt av at fellesskapets rike ressurser skal bidra til å bygge kystsamfunn og sikre velferd. De lokalsamfunnene som legger til rette for havbruk skal få mer igjen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Havbruksfondet har fått ekstrainntekter som følge av auksjon av oppdrettstillatelser, samt at produksjonsavgiften for havbruk ble høyere enn budsjettert. Regjeringen har foreslått å øke Havbruksfondets andel av inntektene fra salg av ny kapasitet fra 40 til 55 prosent.

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til regjeringens forslag, vil pengene utbetales i løpet av desember. Pengene skal fordeles med 12,5 prosent til fylkeskommunene, og 87,5 prosent til kommunene. En del av kommunenes andel går særskilt til kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB over de siste to årene.

Fordelingen på den enkelte kommune blir offentliggjort når den er klar, og det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det er Fiskeridirektoratet som foretar utbetalingen.

Regjeringen gjør endringer fra neste år

Fra neste år vil kommunesektoren også merke at grunnrenteskatten gir utslag på budsjettene. I 2024 budsjetterer regjeringen med 1200 millioner kroner fra produksjonsavgiften, mot 500 millioner kroner i år, og hele dette beløpet vil gå til Havbruksfondet.

- Regjeringen har lovet at kommunesektoren skal komme bedre ut etter at vi innførte grunnrenteskatt, nå følger vi opp. Fremover vil størrelsen på utbetalingene være mindre avhengig av at det tildeles ny produksjonskapasitet. Med regjeringens grep kan fylkeskommuner og kommuner se frem til høye og mer forutsigbare utbetalinger i årene som kommer, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).