Kritikk av Senja kommune: – Graverende at kommunen ikke besvarer henvendelser

Line Nordgård måtte sende seks henvendelser til Senja kommune før hun fikk svar. Andre opplever å måtte vent i over to år uten å få svar. – I stedet for å invitere til en dialog gjør de folk irriterte og aggressive, sier Nordgård.