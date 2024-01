Tromsø: Klokken 01.52 natt til torsdag opplyser politiet at det har vært en trafikkulykke på E8 i Tromsdalen ved Biltrend. To biler frontkolliderte. Nødetater rykket ut til stedet.

Politiet opplyser videre at det var tre personer involvert i ulykka. Det var ikke meldt om alvorlig personskade, men alle tre ble ivaretatt av ambulanse og er sendt til UNN og legevakt for videre oppfølgning.

Et av kjøretøyene skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Politiet har startet etterforsking for å finne årsak til ulykken. Det opplyses videre om at politiet anmelder en mann for promillekjøring og har tatt beslag i førerkortet. Mannen mistenkes også for å ha forårsaket ulykken. Sak opprettes.