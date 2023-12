Heggelia: En mann i 20-årene er ilagt forenklet forelegg etter at han ble stanset med for dårlig utsyn fra førerplass i bilen han kjørte i morges, opplyser Troms politidistrikt. Det ble dyrt for mannen for boten kostet 3.700 kroner.

– Vi minner igjen om at det er førers ansvar å sørge for tilstrekkelig utsyn til alle sider, opplyser politiet.