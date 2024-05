En ankedomstol i Nord-England ga ikke Letby medhold i fire ankepunkter, men av juridiske årsaker er ingen andre detaljer kjent.

Den nå 34 år gamle Letby ble dømt i august for å ha tatt livet av fem guttebarn og to spedbarnsjenter ved Countess of Chester-sykehuset i det nordlige England. Hun ble også dømt for drapsforsøk på seks andre i perioden 2015–2016. I juni møter hun i retten i Manchester i en ny rettssak knyttet til ytterligere ett drapsforsøk.