Hilmarprisen føyer seg til en rekke priser og utmerkelser til Marja Mortensson, fra hun ble Årets unge kunstner under Riddu Riđđu i 2014, fikk Spellemann for «Mojhtestasse» i 2019, ble årets folkemusiker under Folkelarm i 2021, samt mottok kulturpriser fra Hedmark fylkeskommune, Engerdal kommune og Trøndelag fylkeskommune i henholdsvis 2013, 2017 og 2020.