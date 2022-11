Store naturressurser og rikdom har ofte ikke kommet den afrikanske befolkningen til gode. Her jobber bønder i Nigeria med risavlingen. Nigeria har store mineralforekomster, først og fremst olje og gass, men også en rekke andre mineraler, som trolig representerer et stort økonomisk potensial for fremtiden. Men sikkerhetssituasjonen, korrupsjon og usikkerhet rundt lovverk har vært et stort problem i landet. Foto: AP / NTB