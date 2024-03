Troms politidistrikt oversendte dem saken, og fredag kom avgjørelsen.

– En matbutikk like ved en politistasjon varslet politiet om at en uniformert polititjenesteperson hadde tatt med seg varer fra butikken uten å betale. Varene hadde en samlet verdi på 154,70 kroner, heter det i en avgjørelse hos Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten fant det bevist at vedkommende tok diverse varer fra en matbutikk og forlot den uten å betale. Likevel blir det ingen straff:

Etter en samlet vurdering mener Spesialenheten at vedkommende ikke stjal varene med vilje, men rett og slett glemte å betale.

Dermed er saken henlagt som intet straffbart forhold.