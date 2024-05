Norske helsemyndigheter tror ikke medisinmangel er et forbigående problem, men tvert imot at det er en tilstand vi kommer til å måtte leve med.

– Vi tror legemiddelmangel blir en vedvarende utfordring for helsevesenet. Det er ikke et særnorsk fenomen, men et internasjonalt problem, sier Ingrid Aas, overlege i Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Statens legemiddelverk.

For øyeblikket er det forsyningsproblemer på mer enn 1100 ulike legemiddelpakninger i Norge. Noen vil ikke bli å skaffe dette året.

OVERLEGE: Ingrid Aas i Direktoratet for medisinske produkter. Foto: Statens legemiddelverk

Legemiddelfirmaene har plikt til å varsle DMP om forsyningsproblemer. De siste årene har det årlig vært 1400–1500 slike meldinger. Noen er gjengangere:

Hormonplaster for kvinner

ADHD-medisiner

Visse typer antibiotika

Diabetesmedisinen Ozempic

– For enkelte styrker hormonplaster er det forsyningsproblemer ut året. I fjor høst var det total mangel på en ADHD-medisin, flere tusen pasienter ble rammet og måtte bytte behandling eller bli stående uten. Mange kan få en forbigående forverring når de må gå uten medisiner en måned eller to, og det er problematisk, sier Aas.

Ulike årsaker

Hun viser til at legemiddelforsyning er en global og kompleks kjede.

– I noen tilfeller er det banale logistiske problemer, i andre tilfeller kan det være råstoffmangel eller andre produksjonsproblemer, sier Aas.

– Kommersielle prioriteringer fra produsentene påvirker også forsyningen til Norge. Mye har endret seg de siste ti årene.

Allerede i fjor sommer ba Diabetesforbundet om rasjonering av Ozempic. Etterspørselen etter diabetesmedisinen har vært voldsom etter at den ble populær også som slankemiddel.

ØKONOMISK SUKSESS: Diabetesmedisinen Ozempic er blitt en gullgruve for de danske eierne. Foto: David J. Phillip / AP / NTB

Produsenten Novo Nordisk opplyste selv at etterspørselen hadde ført til midlertidig mangel i flere land i verden. I februar i år oppfordret DMP leger til å skrive ut Ozempic kun til diabetespasienter.

Rasjonering

Nå kan det også bli rasjonering i Norge. Regjeringen har lagt frem et lovforslag som gir et rettslig grunnlag for å kunne rasjonere medisiner som for eksempel Ozempic, og håper å få det vedtatt før sommeren.

«Regjeringen vil sikre tilgangen til diabeteslegemiddel og redusere folketrygden sine utgifter», opplyste helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding 14. mai.

Foto: Helge Mikalsen / VG Jan Christian Vestre Helse- og omsorgsminister

Overlege Aas minner om at det ikke behøver å være krise, selv om ditt lokale apotek mangler medisinen din.

– Det store flertallet av mangelsituasjoner ordnes på apoteket. Kanskje får du medisinen din i en annen pakningsstørrelse, eller du kan få utenlandske pakninger eller et likeverdig produkt. Av og til må du kanskje tilbake til legen for å vurdere et annet legemiddel.

– Folk skal ikke være redde for å stå uten behandling på grunn av forsyningsproblemer, sier Aas.

Nedprioritert

For Norge er det en utfordring at vi er et lite land.

– Norge har lave priser på medisin, det gir lavere gevinst for produsentene, og da kan det norske markedet av og til prioriteres ned, sier Aas.

– Derfor jobber vi for å få på plass multinasjonale pakninger, slik at det ikke lenger må være særnorske pakninger som i dag.

I 2020 opprettet regjeringen et nasjonalt beredskapslager for å sikre tilgjengeligheten til viktige medisiner.

– Der har vi viktige medisiner som forskjellige typer antibiotika, en del kreftlegemidler, astmamedisiner og smertestillende medikamenter, forteller Aas.

– Daglig opplevelse

Medisinmangel skaper store problemer for allmennlegene, bekrefter Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

– For bare noen år siden var medisinmangel et ukjent problem for oss. Nå er det en daglig opplevelse. Antall mangelmeldinger øker år for år.

Marte Kvittum Tangen Leder Norsk forening for allmennmedisin

Lederen for landets fastleger er forberedt på at både leger og pasienter må venne seg til medisinmangel.

Her er fastlegesjefens råd til pasienter: