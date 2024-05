Filmstudioet Universal Pictures beskriver det som «en ny, original eventfilm» – et begrep som gjerne brukes om blockbustere eller filmer det knytter seg store forventninger til.

Spielberg laget selv den første filmen som klassifiseres som dette, nemlig «Haisommer» i 1976.

Bransjebladet Variety har tidligere meldt at det angivelig skal dreie seg om en UFO-historie. I sin tid var det som kjent Steven Spielberg som kom med «E.T.» i 1982.

Nå er det klart at Spielberg har valgt David Koepp til å skrive manus til den nye storfilmen. De to har tidligere laget filmer som «Jurassic Park», «War of the Worlds» og «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» sammen.

Spielbergs nyeste film er «The Fabelmans» fra 2022, inspirert av sin egen oppvekst. Selv om den ble nominert til flere Oscar-priser, spilte den inn «bare» 45 millioner dollar.

Også hans forrige film, 2021-musikalen «West Side Story», slet: Den spilte inn 76 millioner dollar på verdensbasis, men hadde kostet 100 millioner dollar å lage.