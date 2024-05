– Jeg har tenkt grundig igjennom dette. Personlig ville det vært mest behagelig å la saken ligge, men det er for viktig å få avklart ansvaret for å bruke anmeldelser som et politisk virkemiddel i ordskiftet. Derfor anmelder jeg dem for falsk anmeldelse av meg, sier Amundsen til Dagbladet.

Avisen skriver at Amundsen anmelder de fire for brudd på straffeloven paragraf 225 – anklage om oppdiktet straffbar handling.

Amundsen hevder at det i anmeldelsene er tydelig at utsagnene hans ikke ble ansett som lovstridige, men at det var et ønsket om å ramme ham politisk.

Det var i mars at Amundsen skrev et innlegg på Facebook som vakte stor oppstandelse. I innlegget uttrykte han støtte til Israel, og i kommentarfeltet skrev han:

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp ... Og sende dere ut.»

Politiets sak mot Amundsen, hvor de så på om Facebook-kommentarene var å anse som hatefulle ytringer, ble henlagt.

Amundsen ble likevel fratatt partirettigheter og alle verv i Frp.

Han trakk seg selv som leder for justiskomiteen på Stortinget.

Frem til den 31. januar får han kun lov til å representere partiet på Stortinget.