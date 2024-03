Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) påpeker at Hauglie-leder et senter som er viktig i mange sammenhenger.

– Rombaserte tjenester blir stadig viktigere i dagens samfunn, med bruksområder i alt fra klima- og miljøovervåking, telekommunikasjon, søk og redning, fiskeriforvaltning eller navigasjon, sier Vestre.

Norge som romnasjon kan ifølge Vestre snart nå en milepæl med oppskytninger av bæreraketter fra Andøya.

– Tett på alt dette står Norsk romsenter, som ivaretar en sentral rolle i både som statens strategiske rådgiver og forvalter av midler til romvirksomhet. Derfor er jeg svært glad for at en visjonær og solid leder som Hauglie-Hanssen fortsetter som direktør for etaten, sier Vestre i en pressemelding.

61-åringen begynte i stillingen i 2018.