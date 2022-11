Fylkestinget er bekymret for forslaget om grunnrenteskatt for havbruksnæringen

Fylkestinget i Troms og Finnmark ønsker at regjeringen gjør «nødvendige endringer» i forslaget om grunnrentebeskatning for havbruksnæringen. Kurt Michalsen (Sp) mener at det må endringer til for å ivareta kystkommunene.