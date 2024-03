I rapporten står det også at iranske styresmakter brukte «unødvendig og uforholdsmessig dødelig makt» for å slå ned demonstrasjonene som brøt ut etter Aminis død, og at iranske sikkerhetsstyrker misbrukte fanger seksuelt.

Rapporten slår også fast at myndighetene i Iran har brukt metoder som «utgjør forbrytelser mot menneskeheten». Det innebærer drap, tortur, voldtekt og andre former for seksuell vold, forfølgelse, bortføringer og andre umenneskelige handlinger, som del av et omfattende og systematisk angrep på sivile.

Iranske myndigheter har ikke kommentert rapporten.

22 år gamle Mahsa Amini døde mens hun var i varetekt hos moralpolitiet i Iran i september 2022. Hun ble pågrepet fordi hun ikke hadde tildekket hodet etter de strenge religiøse reglene i landet.

Hennes død utløste en måneder lang bølge av protester i landet der over 500 mennesker døde og over 22.000 ble fengslet. Også i utlandet ble det holdt flere demonstrasjoner.