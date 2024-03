Lovforslaget legges fram i april. Bakgrunnen er at det nye kongeparet i forbindelse med tronskiftet overtar en rekke historiske gjenstander og verdier med stor betydning for den danske kulturarven.

– Det kan for eksempel være bygninger eller kjøretøy som i mange tilfeller anses som en vesentlig forutsetning for å utføre oppgaven som regent og kongepar og avgjørende for videreføringen av kongehuset, heter det i begrunnelsen fra Skatteministeriet.

Dronning Margrethe eier selv Marselisborg slott, som hun fikk i bryllupsgave av sin far, samt vinslottet Chateau de Cayx ved Cahors i Sør-Frankrike.

Kongehuset eier også en rekke kjøretøy, som de såkalte kronebilene med spesielle nummerskilt.

Noen av bygningene som det nye kongeparet skal disponere, som slottene Amalienborg og Fredensborg, er statens eiendom og vil ikke omfattes av de nye reglene.