Direktivet skal sørge for at næringslivet sikrer at menneskerettighetene blir respektert i hele forsyningskjeden, slik at de ikke tjener på å bruke barnearbeid og tvangsarbeid utenfor EU.

Ingen av EU-landene stemte mot forslaget, men ti avsto fra å stemme, deriblant Tyskland.

Det er blitt jobbet intenst for å få loven til å bli spiselig for alle medlemslandene. Spesielt i Tyskland har motstanden vært stor, der ett av regjeringspartiene mener at loven ville være en altfor stor belastning for næringslivet.