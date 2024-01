USA og Storbritannia gikk i natt til angrep mot houthi-opprørere i Jemen.

Målet er å stanse angrepene mot skipstrafikken i Rødehavet, som houthiene har utført for å vise støtte til Hamas i deres krig mot Israel.

EKSPERT: Shippinganalytiker Jørgen Lian i DNB. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

– Eskaleringen kan bety at andre deler av shipping som ikke har vært rammet, blir det, sier shippinganalytiker Jørgen Lian i DNB Markets.

Hittil er det først og fremst containerskip som har blitt rammet av angrepene – altså skip med diverse varer.

Men på grunn av angrepene er det sannsynlig at tankskip med drivstoff ikke tør ta sjansen på å seile gjennom Suez-kanalen.

– Nå er det en økt risiko for at de også tar en omvei, og da blir det bredere konsekvenser. Drivstoffprisene (bensin og diesel) kan øke ganske dramatisk her hjemme fordi de må seile lenger med drivstoff.

Nesten all sjøtrafikk mellom Europa, Midtøsten og Asia går gjennom Suezkanalen. Flere store rederier seiler nå heller rundt Afrika enn gjennom Suezkanalen for å unngå angrep.

Omveien rundt Afrika tar flere uker.

Tankskip med olje er på mange måter viktigere enn containere med varer, forklarere han:

– Du og jeg kan utsette ny TV, men energivarer trenger vi umiddelbart.

– Tank er et marked som er veldig stramt etter det som har skjedd med Ukraina-krigen og boikott av russiske produkter.

Dermed blir det mindre av denne viktige varen, noe som gjør at prisene kan fyke til værs.

Rederiforbundet håper angrepene vil gjøre Rødehavet tryggere. Det stiller Lian seg bak:

– Selv om det er en opptrapping av konflikten, så er det kanskje et sted nærmere løsning. Siden det ikke har fungert med fredelige metoder har USA og Storbritannia nå skalert opp i et forsøk på at det skal ta slutt.

– Er du overrasket over at dette nå skjer?

– Det har vært noe vi har fulgt med på i to måneder, og tenkt på hvordan det kan løses. Når houthiene fortsetter selv om de har fått klare beskjeder om at det vil svares på hvis de ikke slutter, og i tillegg angriper amerikansk militærpersonell, da skjer ting som dette.

Jemen-ekspert: – Dramatisk

– Det er et relativt angrep, men ikke tungt nok til å ødelegge kapasiteten til houthiene. De har evne til å reagere, sier Stig Jarle Hansen, professor i historie og statsvitenskap ved NMBU.

Han har nær kjennskap til konfliktene i området på begge sider av Bab-el-Mandeb – det trange stredet mellom Jemen i øst og Djibouti i vest som også kalles Tåreporten.

Hansen har også drevet feltarbeid hos somaliske pirater.

UVENTET AKTØR I KONFLIKTEN: – Hamas ventet seg mer støtte fra Hezbollah i Libanon, og det har de ikke fått i særlig grad. Så kommer houthiene, en aktør som ingen regnet med skulle bidra i denne konflikten, sier professor Stig Jarle Hansen. Foto: Frode Hansen / VG

– USA holdt ganske lenge tilbake. Men jeg tror ikke dette kommer til å virke, for houthiene har uttalt at dette kommer til å eskalere. Det kan hende de kommer med uttalelse om at amerikanske skip er mål i Rødehavet.

– Jeg synes det er litt dramatisk. 60 forskjellige mål på 16 forskjellige steder.

– Hvordan vil Iran (som støtter houthiene) reagere?

– Iran kommer til å fordømme det, men jeg tror ikke de vil eskalere det. Litt på grunn av Irans kapasitet i luften, og naboene i gulfen, der Iran har prøvd å bygge opp forhold til Saudi, Qatar og Oman. De har også presset emiratene dit de vil ha dem.

– Det finnes eskaleringstrinn, det første er å utvide målene for missilangrep i Rødehavet til amerikanske og britiske skip. I ytterste konsekvens kan houthiene skyte mot amerikanske baseområder. Da er det Djibouti som ligger mer åpent, selv om USA har store baser andre steder i regionen slik som Qatar. Men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre nå, kostnadene er for store. Da vil også amerikanerne skyte tilbake mye sterkere, og da har du en eskaleringsspiral.

