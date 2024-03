Etter at Highasakite slapp debutalbumet i 2012 til en vegg av ros fra anmelderne og nominasjoner til både Spellemann og Nordic Music Prize, brukte de to år på å få fram den ofte fryktede andreplaten.

Det var store forventninger til bandet ute og hjemme, og plate nummer to skulle dessuten bli den internasjonale debuten.

«Silent Treatment» utkom i februar 2014 og gikk rett inn på førsteplass på VG-listen. Anmelderne var minst like begeistret og beskrev albumet som «et langt skritt videre» så vel som gåsehudfremmanende, mørkt og magisk.

Utgivelsen innbrakte gruppen tre nominasjoner til Spellemann, og de vant som beste popgruppe – mens frontkvinne og låtskriver Ingrid Helene Håvik vant komponistkategorien.

– Kjekt

«Silent Treatment» ble også årets mest spilte norske album på daværende Wimp, og platen lå hele 92 uker sammenhengende på VG-lista. Ingrid Helene Håvik uttalte i den anledning til NTB:

– Det er kjekt at folk faktisk hører på oss, og at musikken blir brukt, slik dette reflekterer. At det ikke bare er mediene som blåser oss opp.

Nå gleder Håvik seg til å feire tiårsjubileet for «Silent Treatment» på festival til sommeren. Highasakite skal headline Oslo-festivalen Piknik i Parken fredag 14. juni og skal spille gjennom andreplaten fra begynnelse til slutt.

– Vi gleder oss enormt til å mimre sammen med publikum. Dette er noe vi har hatt lyst på en stund, og anledningen kunne ikke vært bedre ettersom Piknik i Parken også fyller ti år i år. Akkurat som albumet. Å headline festivalen på denne måten, sammen med Massive Attack og Stormzy, ser vi på som en stor, stor ære, heter det fra Ingrid Helene Håvik.

Nye planer

Som selv entrer teaterscenen til høsten for å spille Maria Magdalena i Folketeaterets oppsetning av «Jesus Christ Superstar», etter nylig å ha vært å se i «Hver gang vi møtes».

I februar delte Ingrid Helene Håvik bilder av seg selv i platestudio på Highasakites Facebook-side , med ordene «Ny musikk», noe som vakte jubel blant fansen. Da Highasakite slapp sitt foreløpig siste album, sjetteplaten «Mother» i 2022, sa hun til NTB:

– Vi er i en heldig situasjon som har fått være aktuelle så lenge. Vi skal ikke ta det for gitt, men ting føles som de har falt på plass.