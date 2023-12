«Det finnes ingen vei utenom bompenger», skriver sjefredaktøren i Folkebladet. Og rett har han i det.

«Frp kan sikkert vinne et lokalvalg bare på bompengesaken. Det er nesten så partiet tror at noen magiske krefter kan stikke hull på oljepengesekken og drysse penger ut over nettopp Finnsnes, og bare Finnsnes. Det skjer ikke — og slikt politisk tankegods kalles populisme», skriver han.

Ja, det var nettopp det som var tilfellet i Ttromsøvalget, populisme som ikke gagner noen i en utvikling. Heldigvis ble det en blindvei de kjørte rett inn i så det knaket i Tromsøbrua. Det samme kan hende i Gisundbrua.

Nå er Senja kommune i en rivende utvikling både innen fiskeri og turisme. På Senja, ja Senja, har vi i dag to fergeforbindelser, den tredje er snart på vei til Skrolsvik. En går helårig, den andre Gryllefjord-Andenes kommer snart helårig.

Nå begynner Senjatrollet som holder til under Gisundbrua som en sikkerhet å bli sliten og ru med stemmen. «Hvem tramper på min bru?» Nå er det snart ingen som tør å dra over til eventyrøya Senjasetra over svaibroen som vakler i sine sammenføyninger. Det er vel der det beste saftige grønne gresset gror med riktig gjødsling til en god næring.

Å bli klok på politikere som meler sin egen populismekake uten innhold, er sannelig et betimelig spørsmål som redaktøren ypper seg med. Det kan da umulig være til det beste for sine beboere og næringsetablerere. Vi trodde politikere var valgt av hvermannens innbyggere som skulle tenke og sørge for en trygg og god utvikling.

For trollet uti Senja er alltid berre snilt!

Broen henger som en gammel svairygga bukk der den står og svaier i en valsetakt når vogntogene fullastet med verdier dundrer over døgnet rundt. Må i den forbindelsen dele dette eventyret med dere lesere, men og politikere som burde være vel kjent for de fleste av oss innen eventyrenes verden.

SVAI: - Broen henger som en gammel svairygga bukk der den står og svaier i en valsetakt når vogntogene fullastet med verdier dundrer over døgnet rundt, skriver Leif Rubach. Foto: Heidi Moen Jakobsen

Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete, alle tre så hette de Bukken Bruse. På veien var det en bro over en fjord, som de skulle over, og under den broen bodde et stort Senjatroll med øyne som tinntallerkener, og nasen er så svær at mange trur han er eit fjell litt nord for Mefjordvær.

Først så kom den yngste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen. «Hvem er det som tripper på mi bru?» skrek trollet. «Å, det er den minste Bukken Bruse; jeg skal til Senjasetra og gjøre meg fet», sa bukken, den var så fin i målet. «Nå kommer jeg og tar deg», sa trollet. «Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten jeg; Bi bare litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse, han er mye større».

«Ja nok», sa trollet. Om en liten stund så kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen. «Hvem er det som tripper på mi bru?» skrek trollet. «Å, det er den mellomste Bukken Bruse, som skal til Senjasetra og gjøre seg fet», sa bukken; den var ikke fin i målet, den.

«Nå kommer jeg og tar deg», sa trollet. «Å nei, ta ikke meg, men bi litt, så kommer den store Bukken Bruse, han er mye, mye større». «Ja nok da», sa trollet. Rett som det var, så kom den store Bukken Bruse. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen; den var så tung at broen både knaket, svaiet og braket under den!

«Hvem er det som tramper på mi bru?» skrek trollet. Det er den store Bukken Bruse», sa bukken, den var så grov i målet. «Nå kommer jeg og tar deg», skrek trollet. «Ja, kom du! Jeg har to spyd, med dem skal jeg stikke dine øyne ut! Jeg har to store kampesteiner, med dem skal jeg knuse både marg og ben!» sa bukken.

Og så for bukken på trollet og stakk ut øynene på ham, slo sund både marg og ben, og stanget ham inn i malstrømmen i Gisundrenna. Så gikk den til seters glad og fornøyd. Der ble bukkene så fete, så fete at de nesten ikke turte å vandre over broen igjen til byen Finnsnes og fastlandet.

Er ikke fettet gått av dem, så er de der enda å feter seg opp. For trollet uti Senja er alltid berre snilt!

Og snipp snapp snute, her er det eventyret ute.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her