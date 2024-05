Høsten 2023 ble det lyst ut et ledig driftstilskudd i Senja kommune med totalt ni søkere.

De fem best kvalifiserte kandidatene ble kalt inn til intervju. I slike saker foreligger det klare retningslinjer i en rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Undertegnede har vært med på hele prosessen i denne saken som kontaktperson for de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen. Jeg vil med dette formidle hvordan denne saken er blitt behandlet i kommunen vår.

Det er viktig å presisere at det er kommunen som lyser ut dette driftstilskuddet og har ansvar for utlysningsteksten. I denne konkrete saken er driftstilskuddet tilknyttet Fysikalsk Senter Senja.

Klinikken har vært med på utformingen av utlysningsteksten og hatt en representant med på intervjuene som observatør. Klinikken har også rett til å uttale seg om hvem de mener er best kvalifisert til stillingen basert på saklige kriterier.

Undertegnede sammen med kommunens avdelingsleder for friskliv og rehabilitering og virksomhetsleder for DMS/Senjalegen har ledet arbeidet med å vurdere hvem som er best faglig skikket til dette driftstilskuddet.

Det heter i rammeavtalen at «kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den søkeren som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket i henhold til det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Ved tildeling skal det legges vekt på saklige kriterier. Som saklige kriterier menes faglig kompetanse, relevant erfaring, samarbeidsevner, evne til å drive selvstendig næringsdrift med videre».

Jeg mener tilsettingsgruppa kan vise til en grundig vurdering av alle søkerne basert på søknader, CV, intervju og referanseinnhenting. Vurderingen er også knyttet opp mot alle punktene i utlysningsteksten der kandidatene er vurdert i forhold til hverandre. Det har ikke vært noen tvil om hvem som totalt sett er best kvalifisert.

Kandidaten som ble innstilt som nummer to klager på kommunens vedtak med selvfølgelig rett til å gjøre dette. Klagen blir ikke tatt til følge, og saken oversendes til kommunens klageorgan, som fra 01.01.2024 er kommunens formannskap.

I første runde i klagenemda oppheves vedtaket og politikerne ber om at det skal gjøres en enda grundigere vekting av kandidatene, samt hvordan uttalelsen fra Fysikalsk Senter Senja er vektet. Underinstansen gjør en enda grundigere vekting av de ulike søkerne satt opp mot hverandre i forhold til utlysningsteksten. Kommunen behandler saken og opprettholder vedtaket. Det blir da en ny klagefrist og i denne runden kommer det inn to klager.

I denne saken sitter man igjen med en klump i magen der kanskje flere rundt bordet i klagenemda burde ha meldt seg inhabil

Den ene er fra kandidat som ble innstilt som nummer to og den andre er fra en aktør ved klinikken. Jeg mener det er helt greit å sende inn en klage dersom man mener det er gjort en feil vurdering. Det som ikke er greit i disse to klagesakene er hvordan kandidaten som har fått driftstilskuddet blir vurdert av klagerne. Her vil jeg si at etiske retningslinjer er totalt fraværende.

Før jeg går videre må det redegjøre for en sentral faktor i denne saken. Et av 12 punkter i utlysningsteksten fremhever at man skal ha kompetanse innen aktiv habilitering og rehabilitering. Dette ene punktet har hatt mest fokus både fra klagerne og klagenemda. Dette viser at den totale vurderingen av kandidatene er uteglemt.

Hilde Amundsen Foto: Privat

I klagene fremhever de sin egen kompetanse på en slik måte at det er kun disse to som er kvalifisert for å drive aktiv habilitering og rehabilitering. Forøvrig kan det tolkes slik at ingen av fysioterapeutene i kommunen hverken jobber med aktiv habilitering og rehabilitering eller innehar kompetanse på dette feltet. Jeg tror jeg snakker for de resterende fysioterapeutene i kommunen når jeg påstår at aktiv habilitering og rehabilitering er så sentralt i vår grunnutdanning og vår fagutøvelse.

Siden klagen i runde to heller ikke ble tatt til følge av kommunen, havnet saken igjen hos klagenemda. Jeg sammen med representanten i underinstansen ønsket å være til stede for å følge saken i klagenemda. Det første som skjer her er at politiker Line Miriam Haugan ønsker å få oss fjernet fra møtet. Jeg stille meg undrende til dette da dette var et åpent møte. Det ble avklart at vi fikk være til stede.

Videre kom det et forslag på vedtak i saken fra representant Haugan. Hun fremmer forslag om å ta klagen til følge, med en begrunnelse som vitner om dårlig saksbehandling.

Etter min vurdering har jeg ikke tiltro til at vedtaket som ble lagt frem er utarbeidet at Haugan. Jeg har heller en sterk mistanke om at forslaget til vedtak er utarbeidet av klager, da man ser stor likhet i argumentasjonen.

I saksfremlegget til klagenemda ble de gjort oppmerksom på konsekvensen av å omgjøre vedtaket og ta klagene til følge. Det ville være viktig at nemda foretok en selvstendig vurdering av søknader og CV for de to kandidatene. Det ble også stilt krav om utfyllende og utførlig begrunnelse på hvorfor man velger å gå mot rådmanns innstilling. Jeg kan ikke se at dette er gjort i vedtaket. Vedtaket inneholder flere ukorrekte opplysninger og en formening og tolkning fra en politiker uten kompetanse på feltet.

Jeg tenker det er svært spesielt at klagenemda velger å gå imot egen administrasjon, underinstansen som representerer det faglige samt kommuneadvokaten og advokater fra KS. Politikerne overprøver et vedtak som er godt vurdert av KS sin advokat med bred erfaring i slike saker.

Det er mange klagesaker på tildeling av kommunale driftstilskudd i Norge. Jeg stiller meg undrende til at kommunens klageinstans består av politikere som i dette tilfelle overprøver faglig vurdering. Det vi ser i de fleste tilfeller der politikere skal gjøre en beslutning i slike saker, ber de om assistanse. Dette gjorde ikke klagenemda i Senja kommune.

Behandlingen i klagenemda vitner om usaklige ytringer der man trekker frem egne erfaring med egen behandling hos fysioterapeut som grunnlag for avgjørelsen. Andre trekker frem ansettelsesprosesser i andre næringer, mens noen trekker frem profilen om aktiv behandling knyttet til klinikken tilskuddet skal driftes fra. Det virker som for meg at flere i klagenemda ikke har satt seg godt nok inn i saken.

Der er tydelig at klagenemda ikke har forstått sammenhengen mellom utlysning og ansettelse ut fra de rammene i avtaleverket, og at den totale vurdering skal legges til grunn. Det skal sies at tre av representantene i klagenemda stemte imot med gode begrunnelser.

Etter min vurdering burde politikerne innhentet fagkompetanse fra en tredjepart eller unnlatt å ta klagen til følge, og heller latt klager ta saken til sivilombudsmannen.

Det kommunen heller står ovenfor nå, er et mulig stort søksmål fordi kandidaten som fikk tilskuddet mister dette og vil stå uten jobb. Kandidaten har helt klart en mye sterkere klagesak når vi ser på andre lignende saker.

I diskusjonen i denne saken har også kompetanse innen to ulike fagretninger innen fysioterapi faget stått sentralt. Man har i utlysningsteksten ikke bedt om en mastergrad, men begge kandidatene har dette. Kandidaten som har fått tilskuddet innehar en master i psykomotorisk fysioterapi, og klager innehar en master i idrettsfysioterapi. Begge fagretningene styrker selvfølgelig kandidatene, men all den erfaring kandidaten som har fått tilskuddet innehar må vektlegge mer. Fysioterapi dreier seg mye om erfaringsbasert kunnskap som opparbeides gjennom relevant arbeidserfaring.

Kandidaten som har fått tilskuddet kommer best ut total sett når vi ser på alle kvalifikasjonspunktene i utlysningsteksten. I behandlingen i klagenemda trekkes også frem viktigheten av å se på helse- og omsorgsplanen.

Her velger en representant i klagenemda å trekke frem at viktigheten i planen er å velge rett person til rett plass. Denne planen er ikke vedtatt enda, men det vil være mer viktig å se på hvilke utfordringer kommunen har knyttet til helse utfordringer. Psykisk helse er et økende problem i Senja kommune og samfunnet forøvrig. Vi mangler også kompetanse innen kvinnehelse. Aktiv habilitering og rehabilitering dreier seg mer om å se hele menneske både med fysisk og psykisk helse. Her stiller kandidaten som har fått tilskuddet klart sterkest.

Faktum er at klagenemda velger å prioritere idrettsfysioterapi fremfor en kandidat med både lenger og bredere kompetanse innen fysioterapifaget.

Aktøren fra klinikken trekker frem viktigheten av den aktiv profilen klinikken skal ha. Dette vektlegger også klagenemda i sin argumentasjon under behandlingen av saken. Det er igjen viktig å presisere at det ikke er klinikken som utlyser dette driftstilskuddet, det er Senja kommune.

Vil også presisere at alle fysioterapeuter med driftstilskudd må forholde seg til prioriteringslisten som er utarbeidet i kommunen. Hver enkelt pasient har rett på en grundig vurdering som igjen danner grunnlaget for valg av tiltak og oppfølging.

Til slutt ønsker jeg å trekke frem et annet vanskelig tema. Det er habilitet. Senja kommune er dessverre kjent fot flere saker der habilitet har vært tema. I denne saken sitter man igjen med en klump i magen der kanskje flere rundt bordet i klagenemda burde ha meldt seg inhabil.

