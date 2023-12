Nei til EU mener kampen for kvinners rettigheter går hånd i hånd med EU-motstand. Økonomisk utjevning er også likestilling. For å oppnå likestilling, trenger vi alle verktøy i verktøykassa. Derfor vil Nei til EU hindre norsk medlemskap i helseunionen.

EUs politikk vil føre til en utvikling der færre penger går til offentlig helse. Ved å be om større forsvarsbudsjetter samtidig som de også ønsker et lavere underskudd på offentlige budsjetter i EU-landene bidrar EU til å kutte i offentlige tjenester.

I perioden 2011–2020 anbefalte EU-kommisjonen 107 spesifikke anbefalinger om helse, som rådet godkjente nesten uten endringer, og 76 av anbefalingene foreskriver reformer for «kostnadseffektivitet» eller direkte kutt.

Nyere forskning viser også at folk ikke motiveres til å arbeide ved lavere trygdesatser. Dermed er det altså en myte at kutt i offentlig støtte fører til flere folk i arbeid. EUs hovedregel er at medlemslandenes statsbudsjetter ikke skal ha et underskudd større enn tre prosent. Dette så de heldigvis bort ifra under koronapandemien, slik at medlemslandene kunne bruke mer penger på helse og offentlige støtteordninger.

EØS-avtalen inneholder lover som trekker oss i retningen av liberalisering. Et EU-direktiv som bidrar til denne utviklingen er vikarbyrådirektivet. Slike byråer fører til en løsere tilknytning til arbeidslivet. I sektorer som helse og utdanning benyttes vikarbyråer mye.

Helseministeren ønsker Norge inn i EUs helseunion, selv om vi har stemt nei til EU. Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge.

