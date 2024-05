Det vellykkede, rusfrie 16. mai-arrangementet som Senja ungdomsråd gjennomførte i samarbeid med kommunen fortjener mye ros.

Å ha fest natt til 17. mai er ikke noe nytt, og de siste årene på ungdomsskolen er det ganske vanlig å begynne å få interesse for alt som har å gjøre med uteliv og fest. Det at ungdomsrådet har tatt tak i denne etterspørselen og har tilbudt et mer kontrollert arrangement for ungdommer, bidrar ikke bare til økt trivsel, men er også preventivt med tanke på drikkepress.

Å innse at man kan ha en god stund uten alkohol, at det faktisk ikke er nødvendig, tror jeg skaper mange positive assosiasjoner rundt fest og natteliv. Ofte blir det mye press rundt alkohol i sammenheng med fest. Jeg har hatt utallige samtaler med folk som absolutt måtte drikke i slike sammenhenger, og mente at det ikke var gøy uten alkohol i bildet.

Derfor er det viktig å vise sammenhenger der man kan ha det artig uten alkohol, og ikke minst for å normalisere at offisielle arrangement uten alkohol kan være like gøye som uoffisielle med.

Det rusfrie 16. mai-arrangementet har mye potensiale, også når man tenker på tilbudet i seg selv. Å tilby en konsert for ungdommer utenom Finnsnes i Fest, er en inkluderende tanke som Finnsnes til en mer attraktiv by blant ungdommer. Mange er allerede veldig fornøyde med sommerfestivalen, og det er kun positivt at vi får flere slike opplevelser for unge.

Vi er godt kjent med at Finnsnes og distriktene i Troms jobber med å gjøre tilbakeflytting attraktivt og øke vekstkraft, noe som denne begivenheten definitivt faller under. Ja, det er et ungdomsarrangement, og man ser kanskje først og fremst på hvordan man skal gjøre det attraktivt for unge voksne å komme tilbake etter studier, men kommunen består også av ungdommer, og det er like viktig å ta vare på de som allerede bor her.

Å gjøre det attraktivt for ungdommer å delta i lokale begivenheter skaper motivasjon, tilhørighet, gode minner og mer engasjement i samfunnet. For hver gang det arrangeres slike ting, sikrer man seg sakte, men sikkert en bedre livskvalitet for ungdommene, for ikke å snakke om hvor viktig slike sosiale arenaer er for ungdommers sosialiseringsprosesser.

Det nærmest blitt allmennkunnskap at man fester relativt hardt natt til 17. mai. Festene er ofte veldig gøye, men kan også bli ukontrollerte, og mange ender opp med en kjip 17. mai-feiring på grunn av det. Å regulere dette til en viss grad ved å lage et slikt arrangement med trygge rammer og en helhetlig plan — med vakter, frivillige og transport — kan kanskje hjelpe på å senke det harde festnivået på denne spesifikke dagen — i hvert fall for de mindreårige.

Samtidig dreier det seg om toveiskommunikasjon — kommunen har et ansvar for å ivareta ungdommene, men ungdommene må også selv ta ansvar, noe Senja Ungdomsråd virkelig har utført et prakteksemplar på. Her er det snakk om å tilfredsstille et behov om en arena for fest til 16. mai, der flere ulike aktører i kommunen har bidratt enten økonomisk eller med bemanning.

Ungdomsrådet har gjort en flott jobb i samarbeid med 100 frivillige, 40 vakter, politi, Røde kors, Norsk folkehjelp, Samfunnsløftet og Lenvik Menighet som har bidratt på ulike vis. Logistikken bak et slikt opplegg krever mye planlegging, og mye hjelp. Ungdommer i de mindre byene er svært avhengige av de voksne når det kommer til skyss til og fra nattearrangement, og at kommunene stilte med busser avlastet helt sikkert mange foreldre.

Det at næringslivet og kommunen stiller opp om det rusfrie opplegget og prioriterer slike ungdomsarrangement er en viktig faktor for ungdomstilhørighet og videre samarbeid mellom partene, nå som det er store sjanser for at festivalen gjentas neste år.

Senja ungdomsråd ser og tar vare på ungdommer. Og nå har de klart å skape et vellykket ungdomsarrangement som har mye potensiale.

