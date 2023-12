I kommunestyremøtet 8. november stemte 21 av 23 representanter for å iverksette bygging av ny Bardufosshall. I etterkant av vedtaket har det både i aviser og på sosiale medier vært kraftige debatter med høy temperatur hvor det hevdes mye som ikke stemmer, eller i beste fall er unyansert.

Målselv Høyre har i ukene som vi legger bak oss prøvd å samle alle partiene som er representert i kommunestyret til en felles uttalelse, da det var et overveldende flertall av kommunestyrets representanter som stemte for vedtaket. Dette har vi ikke kommet i mål med, og derfor vil Målselv Høyre nå svare på spørsmål og påstander.

For det første, vi vil på det sterkeste avvise at prosessen rundt bygging av ny hall som også inkluderer ny basishall har vært gjort bak lukkede dører og i hemmelighet. Det har vært en grundig prosess hvor sakspapirer har vært tilgjengelig og hvor alle og enhver kan møte opp på åpen talerstol foran kommunestyret og stille spørsmål — døren er alltid åpen.

Eskil Dahl Olaussen Foto: Georg Strømsmo

I tillegg verserer det andre myter. En av dem er at Bardufosshallen har sneket i køa foran utbyggingen av Gimlehallen, dette stemmer ikke. Årsaken til at Gimlehallen har blitt utsatt er manglende avtale med Forsvarsbygg. Det jobbes intenst både fra administrativ og politisk ledelse for å få på plass en avtale, og en utvidet Gimlehall vi bidra til å gi et styrket tilbud — ikke bare til Øverbygd, men til hele Målselv og de ansatte i Forsvaret.

Målselv Høyre er i alle fall tydelig og klar på at vi står støtt og rakrygget ved vår avgjørelse

Tilbake til Bardufosshallen. Kroppsøving på skolene er lovpålagt. På Rustahøgda er det per i dag 600 elever, og allerede da den tidligere Bardufosshallen var i drift var presset på aktivitetsflaten på dagtid utfordrende, og slik situasjonen er nå kan ikke kommunen tilby en tilfredsstillende lovpålagt tjeneste som kroppsøving i skolen er.

I tillegg var det en konstant «kamp» om hallplass på kveldstid for idrettslag og foreninger, og mange fikk ikke den halltiden som var ønsket. Badminton, håndball, barneidrett og Bardufoss gym & turn (BGT) er noen av dem som trenger og har trengt bedre halltilbud enn hva Målselv har klart å levere.

BGT har per i dag 230 aktive medlemmer og er en forening som er unik på landsbasis. I den nye hallen blir BGT blant annet å leie kontor i tillegg til at de har samlet inn over tre millioner kroner til utstyr til basishallen.

Myten rundt økonomien har også nådd voldsomme høyder. OK – det ble dyrt, men ut ifra tallene vi fikk presentert tidligere så kostet det 22 millioner ekstra å ta basishallen inn i prosjektet. Det er også viktig å presisere at basishallen gir åtte-ni millioner i spillemidler. Da blir den netto kostnaden rundt 13-14 millioner. En frittstående ny hall ville alene ha kostet opp mot 100 millioner. Derfor vil det i et samfunnsøkonomisk perspektiv være gunstig å bygge inn to aktivitetsflater i den nye Bardufosshallen.

La oss si at vi hadde trukket i nødbremsen og usatt hele saken — hva da? Jo, det ville ha medført en stor prosessrisiko med mulig erstatningskrav fra entreprenør som vant anbudskonkurransen. I tillegg ville ikke elever på ungdomskolen og videregående skole ha tilbud om innendørs kroppsøving på lang tid.

Vi mener, og står helt og holdent inne for at det ville vært totalt uansvarlig å avlyse og stoppe opp prosjektet. Målselv Høyre vil også påpeke at det underveis har vært stor enighet blant partiene at prosjektet skal gjennomføres.

En ganske grov og feilaktig påstand har også fått lov å sirkulere — bygging av ny Bardufosshall vil gå ut over tilbud og tjenester. Å påstå at ny Bardufosshall vil medføre nedleggelse av skole- og helsetilbud er helt tatt ut av virkeligheten og må også avvises. Det må skilles mellom drift og investeringer.

Administrasjonen har redegjort for at FDV-kostnaden for den nye hallen ikke vil bli veldig mye større enn hva de var før den gamle Bardufosshallen ble revet. Et nytt og moderne bygg med jordvarme som energikilde gjør at utgiftene til oppvarming vil holde samme kostnadsnivå som tidligere, selv om arealet er betydelig større. Renholdskostnadene vil gå noe opp, men et nytt og moderne bygg blir også lettere og mer effektivt å holde rent, selv med større flater.

Kommunen har også prioritert bort kjøp av næringsareal for å ikke øke lånerammen på prosjektet. Dette er en prioritering som vi gjør for at Bardfosshallen skal bli realisert, og som bidrar til å styrke folkehelsen i kommunen.

Så nei, dette er ikke en hall som vil rasere det kommunale tjenestetilbudet. Hele Bardufosshallen vil bidra til at kommunen kan tilby lovpålagt kroppsøvingsundervisning på en forsvarlig måte og bidra til å styrke den kommunale folkehelsen ved å tilby våre idrettslag og innbyggere sårt tiltrengte aktivitetsflater. Dette er en investering som gjøres for hele Målselv.

Så er det selvfølgelig lov å være uenig og diskutere for eller imot, men debattformen som har fått lov å vokse fram i media den siste tiden er ikke verdig. Vi håper ikke denne formen får videre grobunn da det både fremmes direkte usannheter og tidvis grove personangrep. Påstander og anklagelser om korrupsjon og partipisk kastes ut. Dette mener vi er svært uheldig.

Det som er tydelig, er at alle partiene i kommunen er enig i at Bardufosshallen skal realiseres, og at 21 av 23 representanter har stemt for. Målselv Høyre er i alle fall tydelig og klar på at vi står støtt og rakrygget ved vår avgjørelse.

