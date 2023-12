«Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus...» (Luk.2) Denne romerske keiseren var født år 63 f.Kr. og døde år 14 e.Kr. Slik veit vi at Jesus blei født i dette tidsrommet. Vi mennesker og Jesus er vel født selv om vi ikke veit nøyaktig fødselsdatoen!

I 1. Mosebok 11 fortelles at Abraham rundt 2000 f.Kr. reiste med si slekt fra Ur i det landet som i dag heter Irak og til det som nå er Israel. Arkeologisk utgraving har funnet Ur slik at det i dag er merka på kart i Atlas. Abraham (far) fikk et løfte fra sin Gud om at han skulle bli til et stort folk som skulle bli til velsignelse for alle jordens slekter. Det tok rundt 2000 år før løftet blei oppfylt ved at Jesus blei født i dette nye folket.

Tallet 2023 på vår kalender minner om Kristus, hans fødsel, liv, lære og starten på vår vesterlandske kultur. Til Norge kom læra om «Kvite-Krist» først rundt 1000 år e.Kr. Kristninga skjedde egentlig gjennom livsførselen til munker og kristne ellers som norske vikinger tok med seg som fanger fra sine herjingstokter i Vesterled. Over tid blei det slutt på norrøn myteologi.

I de ca. tre åra Jesus utførte sitt oppdrag i ord og gjerning i sitt fødeland, hadde han med seg 12 utvalgte elever. Etter hans død, oppstandelse og åndskraften de fikk pinsedag, gikk de ut med budskapet til den verden som da var kjent.

Verdens statsledere og vi alle burde ta lærdom av denne menneske- og fredsvennen Jesus

Fire personer har i hvert sitt evangelium fortalt om Jesu liv og gjerning. En av disse var Markus. Han var elev av apostelen (utsendingen) Peter som hadde vært en nær disippel av Jesus. Evangeliforfatteren, legen Lukas fulgte den lærde apostelen Paulus på noen av hans misjonsreiser i Romerriket. Lukas skriver at han har fått det overlevert av dem som fra først av var direkte øyenvitner som Kristus sine elever.

I takknemlighet over det jeg selv fikk lære i grunnskolens kristendomskunnskap, vil jeg her nevne et lite utvalg fra Det nye testamente. Hvordan Jesus møtte mennesker med en anna bakgrunn og bokstavtru til de skriftlærde, forteller Johannes i sitt evangelium.

Jesus gikk gjennom Samaria noe jødene ikke gjorde fordi samaritanerne, et innvandrerfolk, bodde der. Der satte han seg ved Jakobs brønn for å kvile og kom da i samtale med en samaritansk kvinne — ei som i sitt liv ikke hadde fulgt de skriftlærdes bokstavtru. I Johs. 4, 27 kan vi lese dette: «I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne». Både disiplene og noen av oss dagens menn hadde/har her noe å lære av Mesteren som i en annen sammenheng sa dette; «Den som er uten synd, kan kaste den første stein på henne».

Bergpreika (Matt. 5-7) regnes som ei av Jesu store programtaler og en av de mest sentrale og siterte tekstene i Bibelen. Jesus vektlegger her frihet, tilgivelse, menneskeverd, nestekjærlighet toleranse og sosial rettferdighet. I forhold til bekymring talte han slik: «Se på liljene på marken! Selv ikke kong Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem». «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg!».

Lukas forteller i kap. 11 at en av disiplene kom til Jesus og sa: «Herre, lær oss å be!» Ifølge Bergpreika lærte han da disiplene (og oss) «Fader vår» eller «Vår far» — ei bønn med sju delbønner som favner om alt. «...med et Fader vår i pakt skal du aldri gyse». Om bønn sa han dette: Når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentakelser, for deres Far vet om alt dere trenger før dere ber han».

Verdens statsledere og vi alle burde ta lærdom av denne menneske- og fredsvennen Jesus. Han lærer oss at vi har en felles far, Skaper og slik alle søsken. Noen fattige gjetere var åpne slik, fikk høre, oppleve fred i eget sinn og på jord. De fant veien til den store gleda.

På TV ser vi at mennesker i Ukraina og Gaza midt i krig og ruiner ber til Gud og slik opplever fred, styrke. Hva gjør vi som er spart fra krig? Signing over julehelga!

