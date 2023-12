I den senere tid har vi virkelig fått demonstert de ulike politiske hersketeknikker i fri dressur i Målselv.

Bilder fra TV dukker opp om en person i rødt slips og caps. Bare at nå heter det ikke Amerika først, men navnet på en bitteliten prikk på kommunekartet. Og tjenestevillige og ikke minst sterke menn lyser opp på makthimmelen, og bærer sin helt på gullstol der partifarger smelter sammen til en godt gjennomsskuelig dråpe.

Vi ser det jo alle så tydelig: Det hjelper ikke å stemme inn mennesker du vet er både dyktige og entusiastiske dersom de ikke tilhører det flertallet som utgjør den nevnte prikken. Man skal slutte rekkene og gå i takt! Det maktpolitiske korridorspill, lobbyisme og avtaler i lukkede rom kan ikke lenger skjules.

Vi ser jo hvem som blir taperne i kommunen!

Her aner man sjoet av en svingende partipisk, men kanskje enda verre er de svingslag som utøves for å få partiene til å tale med en stemme. Og det stopper ikke der. Det er bare ett ord som gjelder. Det begynner på T og slutter på T. Et Talende eksempel i forbindelse med hastevedtaket om Undergangen på Andslimoen: En fra Ap og en fra Sp var så modig at de gikk ut i Nye Troms og sa hva de både kjente og følte om snarveiene som ble tatt forut for vedtaket.

Mange, mange ilag med meg var villig til å gi disse to ei ledestjerne, men andre stjerner ventet. Det dukket rett etterpå opp en vekter fra to andre partier og ga disse løsmunnede et dugelig svingslag, en rett høyre og en rett venstre.

Mens de to første lå nede for telling fikk de beskjed om at den saken hadde et enormt inntjeningspotensiale. Demed var den saken lagt død. Hva venter så de få som etter denne hendelsen har prøvd på det samme? (og så holder vi stilt om alle de bekymringgsignalene som er avdekket, inkludert de som gjelder de lovpålagte oppgaver).

Hva skaper motsetninger? La en ting være klinkende klart: Det er ikke mennesker og velgere på Bardufoss eller andre steder i kommunen som skaper motsetninger. Det er maktpolitikere som i sin iver etter enda mere makt mister kontakten med grasrota og den vanlig kvinne og mann.

Politikken som føres taler sitt klare språk: Den sterkestes rett! Ansvaret må legges på de skuldre de hører hjemme. Og de skuldrene trer bare mer og mer tydelig fram! Vi ser jo hvem som blir taperne i kommunen! Det er jo allerede nevnt i bøtter og spann både i Nye Troms og Folkebladet. Den retoriske hersketeknikken om at åpenhet og redelige svar på spørsmål (blant annet om forskjellsbehandling) bare fører til polarisering, den kjøper vi ikke!

Neste kommunestyremøte: Hva vil vi få demonstrert?

Den 6. i denne måned vil bli et skjellsettende møte. Det vil vise oss om det er mulig for allmuen og trenge gjennom ei politisk boble som man kan ha et lønnlig håp om vil briste? Likevel må det bare nevnes: Tenk over hvilken styrke det egentlig ville være om flertallet stoppet opp og tenkte seg litt om? Under mottoet: Det er ingen skam å snu!

