De siste ukene har vi fått mange solide tilbud på hvalkjøtt i dagligvarebutikkene. De fleste kjedene har bidratt med gode priskampanjer. Det er vel og bra. Men dessverre er det nok ikke bare prisen som avgjør om vi spiser hvalkjøtt eller.

Det største hindret ligger dessverre i hodene til folk. Spesielt den yngre garde som er oppvokst med en internasjonal motstand mot hvalfangst i sin helhet. Derfor har sjømatnæringen en betydelig større oppgave enn bare å bidra til gode pristilbud i dagligvarebutikkene. Sannsynligvis hadde det vært mye mer lønnsomt å bruke markedsmidler på å lære opp det norske folk i at hvalfangst ikke bare er «ufarlig» for bestanden, men direkte nødvendig for ikke å skape ubalanse i havet.

Ifølge beregninger havforskerne har gjort, er totalbestanden av vågehval i det nordøstlige Atlanterhavet på 184.000 dyr. Hvalstammen som vandrer fra Nordsjøen, langs norskekysten og nordover til Svalbard, er alene beregnet til 104.700 individ.

For å få fart i hvalfangstnæringen er det viktig at denne kunnskapen kommer ut til folk flest. Spesielt til den yngre garde som er oppvokst med Hollywood-versjonen av hvalfangsten

Av dette kan norske hvalfangere ta ut tilsammen 1.157 vågehval, inkludert 237 dyr ved Jan Mayen. Det vil si fattige seks promille av den totale bestanden.

Realiteten de siste årene har vært et uttak på mellom 500 og 600 dyr. Dermed er det reelle uttaket ikke på mer enn tre-fire promille. Det er ikke bare for lite, men et kraftig varsel på at fangsten bør økes før hvalbestandene vokser seg så kraftige at de blir en trussel for annet liv i havet.

Veksten i hvalbestandene har vært formidable de siste årene og kan gjenspeiles av utviklingen rundt Jan Mayen. Her er det i 2024 beregnet å være 37.000 vågehval. I 2010 var den samme bestanden beregnet til 11.000 dyr. Med andre ord har bestanden nesten firedoblet seg i løpet av 13-14 år. Det krever sitt når slike bestander skal fôres opp.

Beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at det går med mer enn syv millioner tonn mat bare i Barentshavet for å holde dagens sjøpattedyrbestand med mat. Da er vel nok selen også tatt med. Men sett i forhold til at det samtidig fiskes i underkant av 1,2 millioner tonn i samme hav, bør det ikke være noen tvil om hval og sel får sitt.

Dermed er spørsmålet om hvem som er den største trusselen mot plankton og fisk. Fiskerne eller sjøpattedyrene? La oss si at utviklingen i hvalbestanden skal fortsette i samme tempo de neste tiårene. Resultatet er så alvorlig at man egentlig helst ikke bør tenke på det.

For å få fart i hvalfangstnæringen er det viktig at denne kunnskapen kommer ut til folk flest. Spesielt til den yngre garde som er oppvokst med Hollywood-versjonen av hvalfangsten. For skulle det bli helt slutt på den lille fangsten vi har i dag, kan vi få en utvikling som blir ødeleggende ikke bare for fiskerinæringen, men kysten som sådan.

Nå skal vi selvsagt ikke overdrive denne faren, men at kunnskapsnivået blant folk flest må opp hersker det ingen tvil om. Det vil samtidig med stor sannsynlighet sørge for at det blir flere hvalbiffer på grillen i løpet av sesongen.

Det norske markedet alene burde være tilstrekkelig for en flerdobling av hvalfangsten, men da må all tvil om bærekraft fjernes. Selv tradisjonelle motstandere som Natur og Ungdom har etterhvert fått øynene opp for at dagens hvalfangst er bærekraftig. Nå sitter det selvsagt langt inne for en slik organisasjon å tale hvalfangstens sak, men for å spre faktabasert kunnskap om hvalbestandene burde sjømatnæringen jobbe enda tettere mot slik miljø og bruke penger her. For det er trolig kun de som vil oppnå å endre holdningen folk flest har til hvalfangstnæringen.

Hvalsafari-selskapene er sikkert ikke enige og vil mene at hvalfangst er mest lønnsomt gjennom en kameralinse. Ja, om bestanden hadde vært på samme nivå som for 10-15 år siden er det sikkert rett. Men i dag ligger faren i at vi fort kan ende med botswanske tilstander — der elefantbestanden i det afrikanske landet etterhvert har vokst til et nivå som er i ferd med å bli ødeleggende også for landets turistindustri.

Tidligere i år truet landet med å eksportere 200.000 elefanter til Tyskland etter at tyske myndigheter ville for innførsel av jakttrofeer. Slik kan det fort bli, når mennesket skal tas ut av naturens regnestykke.

Derfor haster det med å få spre ut mer kunnskap om den sterkt voksede hvalbestanden. Det vil være en betydelig bedre investering enn kun å fortelle om hvor godt hvalkjøtt er på grillen.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her