Må alt egentlig handle om politikk? Svaret er for det meste ja. Selv om det er fristede å drømme som noe annet.

Det er mye fokus på krig og fred og sånn for tiden. Det er en konsekvens av at konfliktene kommer nærmere vår sfære, et Europa som lenge har vært ganske fredelig. Men med Russland som invaderende nabo og et pågående folkemord langs Gaza-stripen, som langt på vei er finansiert vår Nato-venn USA, er det ikke mulig å fargelegge selv den nordlige virkeligheten med gladsaker.

Hvilket den nylige Eurovisjonsfinalen i Malmø ble et godt eksempel på. Ledelsen av arrangementet insisterte på å være en ikke-politisk arena, og at Israel ikke skulle boikottes fordi «musikk forener mennesker». Det viste seg at realitetene er for brutale til å kunne pakkes bort i pompøse slagord.

Klager og protester haglet før, under og etter arrangementet. Analytikerne mente Eurovisjonen undervurderte kraften i engasjementet rundt krigsforbrytelsene som pågår. Det er i det minste gode nyheter, at det hos folk flest ikke råder en apatisk stemning som lar lysshow og enkle refrenger overskygge bomber og død. Drømmen om en upolitisk melodi-arena ble et disharmonisk og taktløst mageplask.

Det krever både ryggrad og klare tanker å ta valgene som skal til for å vende ryggen til både krigsforbrytelser og massedød av insekter

En god og enkel definisjon av begrepet politikk er at det handler om å ta valg. De fleste små og store avgjørelser vi alle tar på daglig basis, vil i et større bilde påvirke fellesskapet, naturen og kloden. For eksempel om vi gidder å gå på jobb eller tar ut egenmeldinger på lyssky grunnlag. Om vi velger importerte grønnsaker som sprøytes med gift der det tidligere vokste regnskog, eller går for kortreiste, mer miljøvennlige alternativer. Om vi godtar at staten selger våpen til land som dreper barn. Valgene våre definerer hvilke verdier vi egentlig setter høyest.

Omtrent alle beslutninger kan dermed ses som politiske handlinger, og følgelig finnes det knapt noen politikk-frie soner. Samtidig legges det ned betydelig med innsats i å skjule egen politikk. Prøve å få tvilsomme standpunkt til å fremstå som mer spiselige.

«Grønnvasking» er begrepet som beskriver at enkeltpersoner, bedrifter og nasjoner prøver fremstå som mer miljøvennlige enn de egentlig er. Et vanlig eksempel er bedrifter og nasjoner i rike land som selger eget søppel til fattige deler av verden, vel vitende om at der mangler det systemer for både gjenvinning og forsvarlig destruksjon.

Ina Gravem Johansen Foto: Aliona Pazdniakova

«Fredsvasking» kan være et tilsvarende begrep om at kapital og maktallianser støtter opp om krigsforbrytelser, samtidig som edle motiver markedsføres. For eksempel har USA, som alle vet er Israels nærmeste allierte støttespiller, i det siste jobbet med å uttrykke at de vender Israel og folkemordet ryggen.

Respekten for menneskerettighetene og folkeretten ligger i potten for det amerikanske omdømmet som en moderne rettsstat, når Israels prosjekt med å utrydde det palestinske folket blir stadig mer åpenbart. Når både premature, gamlinger og internasjonale hjelpearbeidere slaktes, forsøker USA å fredsvaske egen støtte til Israel med å melde at «nå bryter vi samarbeidet». I virkeligheten sendte de denne uken 11 milliarder i militær støtte til Israel. I høyeste grad et politisk valg. Som Norge velger å akseptere uten protest.

Det at de aller fleste valg som taes er politikk i praksis, kan være ubehagelig og overveldende å tenke på. Kanskje kjenner man for å kople av litt, bare legge seg flatt i vårlufta og la humla suse. For så å oppdage at her var det ikke mange humler igjen. De forsvant da vi valgte å ikke verne nærnaturen. Eller urskogene i Brasil, der arealet nå brukes til å dyrke oppdrettsfor av soya. Den opprinnelige sommerenga er det heller ikke lett å få øye på mellom importerte rynkeroser og lupiner som har spredt seg uhemmet og bøllet ut naturlige arter.

Man kan skape ganske mye dritt gjennom sine politiske valg. Det positive er at man selvsagt også kan få til mye bra om bevissthet, kunnskap og respekt for et større bilde ligger til grunn. Begynnelsen kan være å erkjenne at tanken om en upolitisk verden er en naiv og bakstreversk drøm. Det krever både ryggrad og klare tanker å ta valgene som skal til for å vende ryggen til både krigsforbrytelser og massedød av insekter.

Tilværelsen kan og bør inneholde bekymringsløse øyeblikk blant kløver og lyden av sommer. Vi må bare slutte å velge det bort.

