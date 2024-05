Nå begynner sommersesongen snart å nærme seg, og det betyr solfylte badedager for mange. Blant de som gleder ser, er det mange som samtidig gruer seg til denne sesongen, nettopp fordi man ikke oppfyller de portreterte skjønnhetsidealene for hva som er en bikini-kropp.

De fleste unge jenter og gutter blir jevnlig eksponert for slanke, muskuløse kropper på plattformer som sosiale medier, i filmer og serier, og så har man kanskje den ene jenta eller gutten i klassen som ser helt «perfekt» ut. Dette er på ingen måte en kritikk mot personer som er slanke, eller personer som trener, men det er viktig å legge vekt på normaliteten av at de fleste har mage, litt større armer og strekkmerker på lårene.

Det er sikkert også mange som er lei av slike innlegg som dette, som hele tiden skal fremme fyldige kropper, men jeg mener at vi jevnlig må uttrykke denne normaliteten av varierte kropper for å minne samfunnet på at alt er innafor. Det er lov å ha fett på ryggen, monobryn, hår på leggene, tykke armer og flat rumpe. Alle kropper er verdige av å bli sett i en bikini eller badeshorts, og hvis det er behov for å skrive slike innlegg hvert år når sommersesongen nærmer seg, så skrives de med glede.

Kan vi ikke bare ta på oss en bikini og gi litt faen i hva andre tenker om magefettet?

Trenden for i fjor og i år har gått mye på kroppspositiviet, noe som er fantastisk. Dette ser jeg for eksempel på Instagram-algoritmene mine. De ser veldig annerledes ut i dag enn for to år siden. Siden jeg nå har tatt bevisste valg om å kun følge influensere jeg syns deler sunne budskap, er mine sosiale medier mer sentrert i positive bilder, videoer og budskap som fremmer alle typer kropper, klesstiler og livsstiler.

Dette er definitivt et tips jeg anbefaler alle å se litt nærmere på. Hvem følger du på sosiale medier? Er det noen personer du kontinuerlig blir påvirket negativt av? Identifiser dem og slutt å følge dem. Det er mitt råd.

Hvis vi går vekk fra sosiale medier, og mer over på bedrifter og moteverdenen, er det mange som føler at de må se ut som modellene i annonser og motereklamer. Jeg har derfor funnet et strålende eksempel på kroppspositivisme her også, nemlig klesbutikken Manillusion i Oslo. De nevner blant annet dette når det kommer til sommerkroppen:

- Flatterende er ikke ensbetydende med å få en kropp til å fremstå så liten som mulig, eller så lik en fasong den ikke er som mulig. Manillusion

Kan vi ikke bare ta på oss en bikini og gi litt faen i hva andre tenker om magefettet? Sommeren er ment for å kose seg, så det er naturlig at man spiser litt mer av det usunne og beveger seg mindre. Vi henger oss alt for mye oppi hvordan vi ser ut på bildene, i stedet for å ta vare på de gode minnene.

Kan vi ikke bare se på vår egen kropp og si «herregud hvor sterk jeg er». Tenk på at kroppen er hjemmet vårt som hver dag transporterer oss fra A til B. Kroppen bekjemper sykdommer og heler skader, har kanskje født barn, har kanskje vært gjennom en stressende periode, heler kanskje fra hjertesorg. Det kan være så uendelig mye kroppen har gått gjennom, så la oss være snille med oss selv.

Jeg liker alltid å se på Marylin Monroe eller skulpturen Venus de Milo. Disse personene har ikke smale liv, slanke bein eller flate mager. De ser naturlige ut og representerer begge seksualitet og kjærlighet.

Marylin Monroe var et skjønnhetsideal for mange, noe som gir meg håp for alle oss der ute med mager som krøller seg når man setter seg ned, med overarmer som dingler litt hvis du holder den strak, og lår som gnikker seg mot hverandre når man går.

1 / 2 KURVER: Marilyn Monroe er en av de mest kjente seksuelle symbolene vi kjenner til. Hun har fyldige armer, kurver, mage som folder seg og store lår.



Sakte, men sikkert ser vi mer og mer inklusivitet av varierte kropper i sosiale og tradisjonelle medier. Vi er langt ifra i mål, men vi er godt på vei. Og uansett hvordan du ser ut denne sommeren — om det var slik du hadde lyst å se ut, eller ikke — er det okay. Det er mer enn nok. Det er fantastisk.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her