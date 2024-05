Regjeringen vil bruke 300 millioner kroner. Det er en viktig nyhet for flere bøker og gode leseopplevelser for elevene våre!

Leseferdighetene blant norske tiåringer har gått betydelig ned, ifølge den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS. Skal vi snu denne trenden må det skje noe både i og utenfor skolen.

Leseferdighetene er bare én av flere piler i norsk skole som peker i feil retning om dagen. Vi ser en stor nedgang i 15-åringers ferdigheter matematikk og naturfag. Samtidig ser vi en økning i fravær, mobbing og uro i klasserommet. Dette bekymrer meg både som politiker, men også som mor til en 7-åring som har mange år i skolen foran seg.

Arbeiderpartiet, med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i spissen, vil sørge for mer læring og bedre læringsmiljø i skolen.

Det siste tiåret har vært preget av digitalisering av skolen, uten at det er stilt særlig spørsmål ved om skjermen bidrar til mer læring. Flere lærere melder at de ikke har et reelt alternativ til å bruke skjerm i klasserommet. Vi trenger en bedre balanse mellom skjerm og fysiske bøker, og mellom penn og tastatur. Det vil bedre elevenes læring, konsentrasjon og skolemiljø.

Norske tiåringer leser betydelig dårligere enn i 2016

Skjermutvalget som ble satt ned av dagens regjering har allerede pekt på at elever leser dårligere på skjerm enn på papir. Derfor er det viktig å øremerke penger til flere fysiske lærebøker til kommunene.

Arbeiderpartiet vil fortsette å prioritere fysiske skolebøker, vi vil balansere bruken av teknologi i skolen, og vi er i gang med en bred lesesatsing. En satsing på lesing må både foregå i skolen, og i barns fritid. Da er det helt feil vei å gå å gjøre bøker dyrere, slik Høyre vil.

Dersom Høyre hadde styrt i dag ville en bok blitt 25 prosent dyrere, fordi de vil innføre moms på bøker. 25 prosent er ganske mye i en tid hvor alt ellers blir dyrere, og hvor leseferdighetene er historisk lave.

Norske tiåringer leser betydelig dårligere enn i 2016. Jeg er glad regjeringen er i full gang med opprydningen etter Høyre. Flere fysiske bøker, en ny lesestrategi og mer kompetanse til lærerne kan gi bedre leseferdigheter, mer leseglede og bedre læring. Slik skaper vi en god skole.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her