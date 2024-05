Ufortalte deler av Gaute Helstrups lederskap i Tromsø begynner å komme fram.

Det som skjedde på andre nyttårsdag er og blir det største fotballsjokket i Norge i 2024. Nyheten gjorde at de lo godt i Bodø, samtidig som resten av landet måpte i forbauselse.

TILs suksessfulle hovedtrener Gaute Helstrup hadde bare noen få uker tidligere ledet Gutan til en sterk bronsemedalje. Noe som er langt fra hverdagskost. Så gode var TIL i fjor at søkkrike Bodø/Glimt følte seg truet, og det forventede seriegullet på et punkt sto i fare for å forsvinne til erkerivalen.

De fleste er kjent med hva som skjedde videre. Eliteseriens beste forsvarsspiller fikk et tilbud han ikke kunne si nei til, noe som gjorde at Jostein Gundersen droppet sitt elskede TIL for å spille for Glimt.

Helstrups overgang var imidlertid av et annet kaliber. De som følger TIL var rystet. Andre ristet på hodet, og det ikoniske Jørn Hoel-sitatet sammenfattet det mange følte på der og da:

- For en idiot, var tromsøværingens umiddelbare kommentar til VG etter Helstrup-valget.

Helstrup stilte villig opp på pressekonferansen i Bodø noen dager senere i januar, men har siden holdt en lav profil. Sammen med samtlige fra Tromsø i Glimt, som kjent er det blitt noen av dem, skal heller ikke han snakke med noen i pressen før etter 16. mai-kampen mot TIL er spilt. Den siste Glimt-økta stengtes attpåtil helt for pressen, bare sånn for å understreke hvor redde de er for et TIL-lag som ligger sist i Eliteserien.

Sett i lys av hva som skjedde i fjor er det selvsagt ingen overraskelse at Glimt så sitt snitt til å hente en gratis spiller med slike kvaliteter, og samtidig svekke konkurrenten nordpå

Slik vi i Tromsø kjenner «han Gaute» passer det han nok godt. Han er selvsagt opptatt av å være på jobb, lære mest mulig av hovedtrener Kjetil Knutsen som nærmest ene og alene har revolusjonert Glimt, samt lære bort det han selv mener og kan til spillerne.

Å lære bort var åpenbart også noe Helstrup gjorde i TIL, men like sentralt var hans nådeløse utrensking av spillere som tilhørte det forrige trenerregimet anført av Simo Valakari. Det tok et par sesonger, men til slutt fikk han ut det han anså som spillere som ikke passet inn hos ham. Det ble internt kommunisert at han ville ha spillere som kunne trene mer og ikke minst tåle det over tid.

Så sent som i helga fikk vi et sjeldent innblikk i Helstrups tankegang. Slikt snakkes normalt sett ikke om i det offentlige rom. Samtaler om at spillere skal selges, gis bort eller ikke få forlenget kontrakten, og ikke minst begrunnelsen om hvorfor, er ofte ubehagelige. Spesielt siden spillerne det gjelder, oftest er uenig i begrunnelsene i det som er en del av den profesjonelle fotballen. Det er heller ikke uvanlig at realiteten fornektes i ettertid av de involverte.

iTromsø omtalte søndag at TIL igjen er interesserte i Mikael Norø Ingebrigtsen. Den tromsøfødte 27-åringen fikk etter 2021-sesongen ikke tilbud om ny kontrakt på Alfheim, og det endte med at han selv måtte ringe Odd for å komme på prøvespill.

Det har vært et vellykket trekk av Ingebrigtsen, som har vokst fram til å bli en av Skiens-klubbens viktigste spillere, etter noen år uten helt å lykkes over tid i TIL. Når han ble spurt om hva han tenkte om at TIL på nytt var interesserte, i lys av exiten, kom en oppsiktsvekkende intervjusekvens:

- Det er litt spesielt. Men de har byttet trener, det kan ha noe med det å gjøre.

- Så det var fordi Gaute Helstrup var trener da, at du måtte dra?

- Det var bare det. Det var derfor jeg måtte dra. Det er enkelt og greit, det var derfor.

Rene ord for pengene fra Ingebrigtsen, som fikk merke hvordan det er å være uønsket av Helstrup. Mer ukjent er det at flere av tromsøværingene som er i Glimt i dag, ikke alltid var øverst på Helstrups prioriteringsliste i hans tid som TIL-trener.

Mange sentrale aktører TIL hadde gjerne sett at Runar Espejord kom tilbake til Tromsø på permanent basis, da han i stedet valgte Bodø/Glimt foran 2022-sesongen. Det er internt i TIL et inntrykk hos mange av at Helstrup ikke akkurat satte himmel og jord i bevegelse for at det skulle skje.

August Mikkelsen fikk gjennombruddet sitt i TIL i 2021, og fra utsiden så det ikke akkurat ut som det var en Helstrup-plan for at det skulle skje. Ironisk nok var det på Aspmyra, etter en treningskamp, at Mikkelsen gjennom iTromsø proklamerte at han skulle spille fast for Gutan. Det var en beskjed til pressen, fansen og andre som er interesserte. Men mest av alt en beskjed til sjefen sjøl, Gaute Helstrup.

Det måtte en Runar Espejord-skade i serieåpningen noen uker senere, også den på Aspmyra i et koronabefengt Norge, til for at Mikkelsen skulle komme inn. Han så seg knapt tilbake etterpå, men det er langt fra sikkert at karrieren hadde skutt fart på samme måte hvis Espejord hadde holdt seg frisk.

Mest oppsiktsvekkende er uansett Jostein Gundersen. Sett i lys av hva som skjedde i fjor er det selvsagt ingen overraskelse at Glimt så sitt snitt til å hente en gratis spiller med slike kvaliteter, og samtidig svekke konkurrenten nordpå.

Det som er mer ukjent er at Gundersen på ingen måte var et gitt navn i framtidsplanene til Helstrup som TIL-sjef. Ved flere anledninger de siste årene hadde klubber fra land som Sverige, Polen og Kroatia forhørt seg. Så sent som vinteren for et drøyt år siden ville ikke foten blitt satt ned, hvis han ville dra. Andre skulle gjerne prioriteres, hvis så skjedde.

Verken Helstrup eller andre i TIL kunne nok forutse den utrolige sesongen Gundersen skulle få i 2023. Han beviste for seg selv at han kunne være så god som han hadde drømt om i årevis.

Det ble på mange måter en slags revansje for Jostein Gundersen. Også mot treneren som kan bli hans nye sjef i Bodø, når Kjetil Knutsen får et tilbud han ikke kan si nei til.

* Kommentaren ble først publisert hos iTromsø

