Det hadde vært sykt artig om Norge hadde vært i EM. Det er like sykt at vi ikke er der.

– Kom inn, Ståle.

Mediesjef Morten Morisbak Skjønsberg halvveis ropte landslagssjef Ståle Solbakken opp på podiet onsdag ettermiddag. Her skulle landslagstroppen foran neste samling presenteres, med påfølgende spørsmålsrunde fra riksmedia.

Flere ganger gjennom året er uttak av tropp til Norges landslagsherrer noe som står på programmet. Foruten noen spørsmål fra de store mediehusene om ferskingene Andreas Schjelderup og Jostein Gundersen, er dette en seanse som er glemt i det øyeblikket den er ferdig.

Dørgende kjedelig og så lite interessant er treningskamper mot Kosovo og Danmark i starten av juni. Annet enn Erling Braut Haalands stadige jakt på målrekorden Jørgen Juve innehar, spiller det for de aller fleste ingen rolle hvordan disse kampene går. Rettighetshaver TV2 skal få jobbe godt med å skape kunstig blest rundt akkurat dette produktet.

Det både skulle og burde vært annerledes.

Om drøyt tre uker starter EM i Tyskland, uten norsk deltakelse. I et mesterskap som tidligere hadde langt færre plasser i sluttspillet, er det nå 24 land som deltar. I tillegg finnes det en rekke «ekstralodd» for å komme inn gjennom turneringen Nations League, et konsept selv durkdrevne fotballsupportere sliter med å redegjøre for hva er for noe. En deltakelse her vil være altoppslukende for oss alle, og selv de som bare er sånn litt interesserte i fotball, vil følge med.

Norge verken er eller har vært noe i nærheten av en fotballstormakt. Der våre «venner» i Sverige og Danmark jevnlig har tatt turen til mesterskap, er det i skrivende stund 24 år siden sist vi selv deltok. Island har vært i mesterskap to ganger siden, og til med Finland klarte å komme dit for noen år siden.

Samtidig som Solbakken onsdag fortalte oss at «alle objektive fakta er at vi hadde fortjent å være i det kommende sluttspillet», forbereder Georgia, Albania, Slovenia og Slovakia seg for Tyskland-tur. Vi liker jo å se ned på slike land rent fotballmessig, og vi kan jo tulle med historier som at Slovenia og Slovakias ambassader i Washington møtes en gang i måneden for å bytte feilsendt post.

Det er ingen land som fortjener å være med i noen sluttspill. De som kvalifiserer seg, har fortjent det. De som mislykkes, fortjener det ikke. Det er derfor vi har en kvalik, slik at underdogs kan slå ut forhåndsfavoritter. Sluttspill er ikke et utstillingsvindu for dem som har fortjent å spille der. Norge har ikke vært i et sluttspill på snart et kvart århundre. Fordi vi ikke fortjener det.

Skal jeg gjette, ler fotballfolk i de samme landene greit av Norge, et land omtrent på Nordpolen, som «aldri» får oppleve høydepunktet et mesterskap er. De ler ekstra fordi Norge nå har noen av verdens beste spillere. Vi lever i en tid der flere av verdens fremste fotballspillere er våre egne.

Erling Braut Haaland, fersk toppscorer i Premier League, spiller for et lag som kan kjøpe hvem de vil i hele verden i Manchester City. For ett år siden var han storfavoritt til å vinne gullballen. Han ligger seks mål bak scoringsrekorden til Jørgen Juve, en rekord som har stått siden 1937. Solskjær, Flo, Rushfeldt, Iversen, Sørloth klarte det ikke. Haaland er 23 år.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard leder an London-laget i det som er deres beste utgave på snart 20 år. Han er oppsiktsvekkende god, og var kandidat til å bli årets spiller i England.

I Spania leder i skrivende stund Alexander Sørloth toppscorerstatistikken i La Liga. I forrige serierunde scoret han fire mål i en kamp mot Real Madrid. Likevel sitter vi hjemme også denne sommeren, og får forklaringer om sjansestatistikk og andre tall som skal «trøste» oss fra landslagssjefen.

Andre og større fotballnasjoner som England, Spania, Italia og Frankrike kan overlappe mellom generasjonene. I Norge er vi avhengig av at det klikker samtidig med gode enkeltspillere i en generasjon for å ha grunnlag for suksess.

Mellom 1992 og 2000 hadde Norge både gode enkeltspillere, men også en progressiv og nyskapende trener som la grunnlaget for å lykkes. Her skulle det spilles på styrkene laget hadde, og ganske anonyme gutter fikk store karrierer etter å ha spilt på landslaget.

Da nevnte Solbakken erstattet Lars Lagerbäck i 2020, kom det en fornyet tro på landslaget. Mange, også i riksmedia, hadde ventet på Solbakken i over ti år før dette, da han egentlig var klar som sjef, men heller valgte å gå til tyske Köln. Men nå var frelseren på plass.

Alle vet hvordan det har gått. EM-kvaliken til Tyskland ble satt i kontekst av at Solbakken med 99 prosent sikkerhet garanterte EM-plass. Det lyktes selvsagt ikke, ei heller med trioen Haaland, Ødegaard og Sørloth tilgjengelig i store deler. Andre landslagssjefer hadde gitt en arm eller solgt familien for å ha slike navn tilgjengelig i sitt lag.

Historien kommer ikke til å se med blide øyne på det Solbakken ikke har fått til, mest fordi han ikke fikk resultater i en tid der Norge har nettopp en slik trio på plass. Verken jeg eller andre vet selvsagt hvem som kommer opp om 10–15 år, men det skal i hvert fall ikke tas for gitt at det er på Haaland-nivået.

Landslaget er en fiasko så lenge de ikke går til et mesterskap, og jeg forstår godt de som ikke får det til å henge sammen at vi ikke kommer dit med de som er tilgjengelige.

Spørsmålet om å sparke Solbakken er det jo ikke engang vits å diskutere. Han sitter til 2026, før han går av, uansett hva andre måtte mene. Hvem som skal erstatte han, er jo selvsagt spennende og en egen diskusjon.

Om vi hadde vært i Tyskland med en annen trener, blir bare av akademisk interesse. Hvem som helst kunne tross alt trent dette landslaget til ikke å komme dit.

