Det er ett og annet ved det moderne livet som skurrer. Det merkes spesielt når det er eggmangel, smørmangel og fløtemangel. Og aller mest nå, når det utenkelige har inntruffet, det som aldri, aldri skulle kunne skje; potetmangel. Nå skurrer det så kraftig at jeg kjenner på en konkret skam. Hvordan kom vi hit, hvor idiot er det mulig å være?

Jeg har aldri jobbet i primærnæringen. Butikken var kilden til mat, allerede på 70-tallet. På Finnsnes hadde vi opptil flere supermarked, ett av dem het til og med Su-Ma. Her lå gulrøttene ferdig plukket og rensket, fisken var filetert, slaktet var utblødd, utbeinet og kvernet til kjøttdeig. Smøret kom i et utall varianter, melka stod i ei kjøle for seg selv og så ikke ut til å ha noe med smøret å gjøre, akkurat som høna og eggene.

Oppveksten på 70-tallet i Nord-Norge var en slags transisjon, fra det gamle til det nye. De fleste hagene på Finnsnes var en kombinasjon av småborgerlige plener og bondens marked — det fantes alltid en mørk bakhage som spedde på husholdningsbudsjettet. Noen hadde jordbær, noen hadde gulrøtter, noen hadde blomkål. Noen hadde litt av alt, og alle hadde potet.

I vår familie hadde vi så mye potet at vi praktiserte potetferie til langt utpå åttitallet. Så viktig var den poteten at jeg måtte melde forfall til kretsfinalen for smågutter i 1981 mellom FIL og Fløya. Poteten kunne ikke vente. Nå var jeg riktignok tredjevalg på venstre back, når formen var god — det var kanskje et mer skånsomt valg av mine foreldre enn man innså den gangen.

Jeg står og holder i døra til melkekjøla, og innser at det snart er det eneste min generasjon har kompetanse til å holde i

Det var — er — ikke bare potet som ble håndtert i hus på høsten hjemme hos oss. Hele sommeren gikk til fiske, som skulle fanges, sløyes, fileteres, pakkes og fryses. Bær måtte man ha, de sto i skogen (det gjør de fortsatt) og ventet på å bli plukket, helt gratis. Så var det ved — de rette stokkene skulle velges ut, kuttes, kvistes, kappes, kløyves, tørkes og få i hus. Det var far min som stod for det meste, men vi andre var nå med. Så hvordan han gjorde det, plukket opp ting hist og her.

Men det gikk bare én generasjon, så var det over. Nå er det bare noen urbane entusiaster i kolonihagene som holder liv i folkekunnskapen og som kan skryte av en selvprodusert persillekvast til jul. Det øvrige er totalt overlatt til et industrielt landbruk som tynes til sitt aller ytterste i jakten på effektivitet, slik at matprisene ikke driver opp inflasjonen. Holder vi inflasjonen nede kommer også renta ned, da får vi bedre råd, og da blir utgiftene til mat en enda mindre prosentandel av inntekten — og det er dit vi vil.

Stein-Gunnar Bondevik

Mat skal ikke koste noe, og det skal knapt synes, verken på statsbudsjettet eller andre steder, at det produseres. Kyrne går en stille, monoton runddans i fjøset, som en rørospols på gamlehjem, kun avbrutt av kilinga fra melkeroboten og bonden som løper til og fra med fôret. Sauebønder vies aller nådigst en spalte i avisa når rovdyr river buskapen i fillebiter — du må passe bedre på, sier storsamfunnet.

Men nå ser det ut til at strikken er tøyd til sitt maksimale. Bøndene, de få som er igjen, vil ikke mer. De gidder ikke å strekke seg lenger. Ryggen holder ikke. Budsjettet holder ikke. De vil ha ferie, sånn som oss. Det streikes over hele Europa. Norske bønder sitter på gjerdet, de er bedre til å forhandle enn å streike.

Men det er snart ikke noe mer å forhandle om, selv om de nok en gang skulle komme til en slags enighet. Det går en grense for effektivitet. Å være alene bonde i mils omkrets er ikke bærekraftig. Dette yrket er et sammenhengende samarbeidsprosjekt. Å være ko-operativ er å være bonde. Man kan ikke ko-operere alene. Da er det slutt. Det kommer ingen nye.

Det er når jeg står i melkekjøla og ser at melka har steget, og jeg tenker hæ, hvorfor det? — da kommer det plutselig en følelse av å være helt idiot, litt sånn by-idiot, over meg. En virkelig skremmende følelse. Det samme når jeg sikrer meg ekstra egg før 17. mai, og lurer på hva i granskauen som har skjedd med poteten, noen må gå, hvor er Tine, Nortura, Prior og Gilde? Hva i ...?

Verden er nå mer uforutsigbar enn på svært lenge. Samtidig er den veldig forutsigbar, for økonomiene har aldri hengt tettere sammen enn de gjør nå. Vi kan forutse hva som vil skje i den ene enden når det kniper i den andre. Derfor gir matprisene meg dobbelt idiot-følelse.

For det første fordi det er så åpenbart hvordan ting henger sammen, og hva vi må gjøre for å sørge for at kjøla på butikken fortsatt skal ha varer. Vi må satse på bonden, og betale for maten. Hva må ikke bonden tenke om byfolk? Skjønner de ingenting?

Og for det andre — jeg står og holder i døra til melkekjøla, og innser at det snart er det eneste min generasjon har kompetanse til å holde i.

Grevet råtner på rot.

