Svaret vi må gi på dette spørsmålet må bli et klart nei. Hvorfor det? Det er ikke det gjelder. Det er hele den bosettingen som vi heldigvis enda i dag ser noen rester av. Det er derfor en viktig sak for hele landet.

På en av Folkebladets sider siste uke finner vi to ulike artikler som begge handler om bosettingen i de mindre kommunene, men som har helt ulik tro på hva som vil være den beste løsningen i arbeidet for å styrke den bosettingen de i dag enda har i de minste kommunene.

Den ene er ordfører i Dyrøy kommune. En heller liten kommune som fortsatt har en befolkning som i vesentlig grad bygger på næringene jordbruk og fiske, og med mindre arbeidsplasser bygd på industri og andre typer arbeidsoppgaver. En innbyggermasse som kjenner hverandre gjennom både familieliv og deling av både arbeidsliv og privatliv.

Dyrøy-ordføreren ser også alvoret i dagens situasjon, men viser både håp og tro for et fortsatt godt liv i sin kommunene. Den andre skribenten har sitt arbeid som konsulent og har arbeidet med spørsmål om kommuneøkonomi, kommune-reform, strategi, kommunekompass ledelse- og organisasjonsutvikling, samt administrative og politiske analyser i 23 år.

Han skriver videre at han ser at det kan bli vanskelige for de små kommunene å beholde kommunale tjenester som sykehjem på sikt. Med andre ord ser han ikke og nevner ikke det gode og den styrken som ligger i en befolkning som har nærhet og omtanke for hverandre. Dette er evner og egenskaper som alltid har preget vårt norske samfunn, og som har preget vår bosettingen særlig i distriktene.

Oppbyggingen av offentlige tjenester i vår nordlige landsdel bør være like interessant og viktig for våre «store byenheter» som for landkommunene her nord

Derfor ser han heller ikke den løsningen som ligger i å få styrket områdene utenfor det som i dag er rene bymiljøer. Den offentlige hjelpen vårt samfunn så sårt trenger, krever vedtak både av storting og regjering for å gi å gi plass til mindre industritiltak. Miljøtiltak som på en bedre måte enn i dagens storbymiljø har mulighet til å få til.

Den offentlige hjelpen våre bygdesamfunn så sårt trenger, krever vedtak både av storting og regjering. Begge disse politiske «utvalgene» rår over muligheten til å starte det arbeidet som må gjøres for å få dette til. Selve grunnlaget finner vi nettopp i områder der folket i sterkere grad «bryr seg om hverandre», og der hver enkelt har mulighet til å være en ikke bare nærmeste arbeidskamerater, men kjenner og vet hvem de er.

Vi er i dag for mye opptatt av hva som skjer på de store idrettsarenaer i våre store byer, og for lite opptatt av det som er mulig å få til i vårt eget nærmiljø. Men vi ser også lite eller ingen ting av innsats fra våre sentrale myndigheter for å legge til rette for nye arbeidsplasser særlig for kvinner i distrikts-Norge.

Johan Lyngstad Foto: Privat

Denne løsningen for å gi kvinnene sin selvfølgelige rett til å gjøre karriere i arbeidslivet uten å måtte forlate sitt eget hjemsted, ble derfor svært skadelig for vår oppvoksende generasjon. Det må nå brukes energi på å finne løsninger som er til beste for kvinner og ikke til skade for våre oppvoksende generasjoners ønske om å kunne få seg arbeid og livsopphold på sin egen heimplass.

Det som ellers skjedde av «ulike tilbud for barn og foreldre» var at de som satte i gang ulike nye arbeidstiltak, plasserte sine tiltak i de største byene vi hadde. Men når de nye arbeidsplassene bare ble plassert i de store byene, og da særlig sør i landet, gir dette en skjev og dårligere utnytting av de ressurser landet som helhet er så rikt på.

Dette fører også til en uheldig folkeforflytning fra distriktene inn til byene. Det er derfor nødvendig å se på hva denne folke-forflytningen fra land til by innebærer mere totalt. Men der har det skjedd stort sett bare negative ting.

Landets myndigheter er svært fornøyd med alt av nye arbeidsplasser. Dette selv om alt går ut på etablering i de eksisterende byene. Sør i landet er det lagt ut ledige jernbanelinjer bare til kjøring av turister. Selv riksveien nordover lir under våre politiske lederes manglende evne til å se landet som en helhet.

Midt i Nordland er riksveien delt med en fergeforbindelse, og selv de nye tunnelene i nord er ikke laget med hensyn til økende trafikk på riksveien. Selv de dummeste folkene i nord ser idiotien i at det ikke er tatt hensyn at når vi i nord ikke får jernbane, så må vi i alle fall få en riksvei som er i stand til å tilfredsstille landsdelens behov.

Det er selvfølgelig skuffende å registrere at våre to største byer her i nord, Tromsø og Harstad, offentlig gjør det klart at deres krav er at en Nord-Norgebane skal gå til både Harstad og Tromsø. Som da igjen gjør at banen ikke bygges videre til Kirkenes.

Begge disse stedene har rikelige anløp både av båter og fly. Dette i tillegg til stor velvilje til flytting av offentlige tjenester fra distriktene i nord til plassering i Tromsø og Harstad. Dette vil i tilfelle skje på bekostning av utviklingen i distriktene i fylket vårt. Dette protesterer vi sterkt mot. Vi krever en videreutvikling av hele landsdelen, som igjen må bety at byene deltar positivt til arbeidet med en utvikling som omfatter hele landsdelen.

Situasjonen for de nordnorske utdanningsinstitusjonene er at de igjen står foran saldering. Når ikke politikerne kan sikre de unge undervisningssteder i nærområdet, må de unge dra til nærmeste større by for å få studieplass. Det skal ikke mye til for å forstå at det blir første trinn på en reise bort fra heimstedet.

Det bør være mulig å få til en kombiløsning med delstudium der de får både praktisk arbeid og perioder med teori i overkommelig nærhet til egen heimplass. Med dagens tekniske utstyr er det også mulig å overføre teoriundervisning fra et helt annet sted for å få dette til.

Oppbyggingen av offentlige tjenester i vår nordlige landsdel bør være like interessant og viktig for våre «store byenheter» som for landkommunene her nord. Vi har naturherligheter av verdensklasse å by på. Dessverre er våre byer her i nord mer opptatt av å selge opphold i sin egen by mot adgang til naturherligheter i det nære omland, enn å bruke dette til vekst og utvikling for hele landsdelen.

Her ligger store muligheter til en sammenhengende utvikling av hele landsdelen mot et felles beste. Det samme gjelder de unges tilsynelatende manglende tilhørighet til landsdelen. Tilhørighet er et viktig begrep når det gjelder den fraflyttingen som bekymrer oss, og vil være et nøkkelbegrep i et framtidig konstruktivt arbeid for å stimulere våre unge til å finne sin plass i dagens samfunn i egen heimkommune.

Vi voksne trenger det, og de unge trenger det for å komme gjennom ei god og utviklende ungdomstid. Dette i stedet for den utviklingen vi i den senere tid har sett, der barnegruppen under 15 år er den største gruppen unge som skiller seg ut med vanartig oppførsel. Det er jo ikke slik vi vi ha det?

