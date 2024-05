8. september neste år er det stortingsvalg, noe som betyr mindre enn 475 dager til vi går til valgurne. Det betyr travle tider for lobbyistene. For oss i nord er det ekstra viktig å drive godt lobbyarbeid.

På sine landsmøter neste vår skal de politiske partiene behandle programmene som danner grunnlaget for politikken i Stortings-perioden 2025-2029. Det betyr at denne våren og sommeren er høysesong for landets lobbyister. Alle partiene har for lengst lagt sine planer for hvordan partiprogrammene skal utarbeides. Noen startet allerede i fjor, og denne våren er de første utkastene klare. I løpet av høsten skrives det mest ferdig.

Vi i Nofima vil bidra med viktige budskap. Med hovedkontor i Tromsø kan veien til makta i Oslo være lang. Derfor må vi i nord legge inn ekstra innsats. Vi gjør som mange andre bedrifter i nord — vi starter med våre lokale politikere. Med kontakt med dyktige nordnorske politikere som har påvirkning på makta i Oslo, kan og får vi gjennomslag for våre budskap.

Selv om vi har hovedkontor i Tromsø, skal ikke vi ikke snakke bare for Troms eller for den saks skyld bare for Nofima. Vi gjør som vi alltid har gjort — vi snakker for norsk instituttsektor. Vi kontakter lokale politikere i alle fem fylkene vi har kontorsteder. Vi skal snakke med dem og fortelle hvorfor det er viktig at det brukes penger på anvendt forskning som kommer næringslivet til gode.

Vi vet at landets politikere, spesielt de i sentrale posisjoner, blir nedrent av lobbyister som vil spille inn sine saker i prosessen med nye partiprogram. Vi skal gjøre det på vår måte

Når vi ser stort på det kan forskning i Norge deles opp i to hovedbolker. Den ene er UH-sektoren som står for universitet og høyskolesektoren. Hovedsakelig går forskningsmidlene til grunnforskning og undervisning. Den andre hovedbolken er instituttsektoren. Her er nærheten til næringslivet eller offentlig forvaltning meget viktig.

Nofima er et institutt for næringsrettet anvendt forskning. Vi er et nasjonalt institutt med 390 ansatte og hovedkontor i Tromsø. Vi gjør mat mer bærekraftig med forskningsbaserte løsninger — for og med næringslivet og det norske samfunnet.

Vi har til enhver tid omkring 600 pågående forskningsprosjekter. De aller fleste gjør vi sammen med industrien, enten innenfor fiskeri, havbruk eller landbasert matindustri. Noen ganger eier industrien prosjektene og vi er forskningspartner mens andre ganger er det vi som eier prosjektene og industrien er næringslivspartnere.

Så hvorfor skal vi som et anvendt forskningsinstitutt bry oss om lobbyvirksomhet? Vel, det blir som å stille spørsmålet til en velger: Hvorfor skal du bruke stemmeretten?

Til våre politiske partier har vi tre hovedbudskap:

1) Anvendt forskning utgjør en avgjørende rolle for verdiskaping og ny vekst i Norge.

Vi mener det er avgjørende at næringslivet er tett på forskning og motsatt. Da kan ressurser prioriteres til det som haster mest for nærings- og samfunnsutvikling, og bedriftene kan raskt dra nytte av de resultatene som kommer ut av forskningen. Derfor mener vi at anvendt forskning må styrkes. Det er samfunnsnyttig.

2) Enda tettere samhandling mellom forskning og næringslivet.

Vi kan vise til en rekke eksempler der tett samhandling har resultert i konkrete produkter som gir økt verdiskaping. Et av de siste eksemplene er et prosjekt der våre forskere jobbet med fiskeribedriften Gunnar Klo i Vesterålen og emballasjeprodusenter. Dette samarbeidet resulterte i kortreist mat i miljøvennlig emballasje. Miljøutslippene ble redusert med 30 prosent og en ny produktserie kom på markedet. Den heter Stø. Det gir økt verdiskaping.

3) Vektlegg sterkere realisering av forskningsprosjekter.

I møte med politikerne vektlegger vi realisering av forskningen. I dag er det slik at forskningsprosjekter har tre hovedfaser; Ide, gjennomføring og formidling. På det siste området har det skjedd mye. Nå skal resultatene være åpne for alle, ikke bare de som deltar i prosjektene.

INNLEGG: Bente Torstensen holdt et av hovedinnleggene på en konferanse arrangert av den norske ambassaden i Ottawa i Canada i april 2024. Foto: Norges ambassade i Ottawa

Likevel er det et stykke til realisering dersom ikke industripartnerne har vært veldig delaktig i prosjektene. Kommersialiseringsarbeidet må styrkes som en naturlig del av prosessen for anvendt forskning.

Vi ønsker at de politiske partiene skal ta dette inn i sine partiprogram fra neste høst av. Realisering av forskning må vektlegges sterkere. Det er næringsnyttig.

Klare budskap om anvendt forskning som funker er viktig. Instituttene er verktøyet som lager løsninger for bærekraftige samfunn og næringsutvikling. For å lykkes i omstillingen av Norge må politikerne satse mer på anvendt forskning som spiller på lag med næringsutvikling. Det er instituttsektorens kjernekompetanse.

Vi vet at landets politikere, spesielt de i sentrale posisjoner, blir nedrent av lobbyister som vil spille inn sine saker i prosessen med nye partiprogram. Vi skal gjøre det på vår måte. Vi møter opp selv og med forskningsbaserte råd om hva vi mener er viktig for fremtiden. Vi skal bruke den nærmeste tiden godt.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her