«Riv sjiten» eller «gi Kråkeslottet varig vern». Omtrent slik høres ytterpunktene i diskusjonen omkring Kråkeslottet i Bøvær ut. Mens noen mener det bare er å rive og la Norrøna bygge nytt hotell, mener andre det bør være mulig å la Kråkeslottet stå og fortsatt bruke det.

Fortidsminneforeningen Troms støtter selvsagt det siste synet.

Kråkeslottets historikk er kjent for de fleste, med oppstart som fiskebruk fra slutten av 1800-tallet, til utvikling mot kulturhus og galleri, overnattingssted og bolig fra 1970-tallet.

Enkelte kulturminner er svært knyttet til én ildsjel; fjerner man mennesket tar man også bort sjela fra kulturminnet. Men i tilfellet Kråkeslottet er det ikke nødvendigvis slik at kulturminnets verdi forsvant idet Ulf Willgohs-Knudsen gikk bort. Tvert imot, her ble stafettpinnen tatt godt imot og Georg Blichfeldt tok ansvaret for kulturminnet videre på en fantastisk måte.

Det bør aldri være slik at en kommune gir etter bare pengebunken på bordet er stor nok, selv om eksemplene på dette dessverre er mange

Men nå er også Blichfeldt ute av bildet. Betyr det at man da bare kan fjerne kulturminnet?

Senja kommune har allerede avsatt hele området rundt Skjåholmen, der fiskebruket i sin tid ble bygd, til hensynssone kulturmiljø. I epost fra saksbehandler til Fortidsminneforeningen 15. mai poengteres det likevel at bygninga Kråkeslottet ikke har noe som helst slags vern.

Men hva mener Senja kommune at man skal ta hensyn til på Skjåholmen, dersom bygningsmassen der rives? Hva er igjen av «kulturmiljøet» hvis innholdet rives og det gjenstår en bergknaus? Vi venter spent på Senja kommunes argumentasjon for å rive alle kulturminner i sin egen, avsatte kulturmiljøsone.

Lill-Karin Elvestad

Selvfølgelig er det mulig å bevare Kråkeslottet. Alle som har drevet med bygningsvern, kulturminner og gamle hus vet godt at det som ved første øyekast ser riveklart ut, ikke er det. Vi kan ikke forstå at Kråkeslottet skal være i så dårlig stand at Norrøna ikke ser seg tjent med å bevare det.

Arkitekt Aage Myhre sto frem i Folkebladet 25. mai, og tok til orde for at hotellet kan bygges litt lengre unna, og Kråkeslottet inngå i hotellets tilbud som kafé og kulturarena. Det synes vi er et godt forslag. Både Norrøna og Senja kommune bør se nytten av å bevare Kråkeslottet om så bare for markedsverdien sin del, om de ikke ellers bryr seg om kulturminnet som sådan.

Store, nasjonale artister og kunstnere har stått frem i opprop for å bevare bygget, i tillegg til utallige protester fra nære og fjerne som har hjerte for Kråkeslottet. Det bør aldri være slik at en kommune gir etter bare pengebunken på bordet er stor nok, selv om eksemplene på dette dessverre er mange.

Senja kommune må ikke bare ta hensyn til egen reguleringsplan fra 2016, hvor kommunen selv har uttrykt at kulturmiljøet — altså selve bruket, kaiene og bygningsmassen — er et «Viktig kulturhistorisk område». De må også tenke over ansvaret for å bevare siste rest av den kystkulturen øya tross alt er kjent for, og som hele kommunens økonomi opprinnelig er bygd på.

Til sist vil vi oppfordre kommunen til å tenke over hva Kråkeslottet har betydd for Senjas sjel de siste femti år. Om man skal «rive sjiten» bør det være «sjit» å rive. Det er det ikke i Bøvær.

