Av Bengt-Magne Luneng

på vegne av styret/kommunestyregruppa, Målselv Senterparti

I disse dager er det ute en sak på høring, om den fremtidige skolestrukturen i Målselv. Høringen baserer seg ensidig på de økonomiske sidene ved å beholde, eller endre på dagens skolestruktur.

Målselv Senterparti vil ikke legge ned skoler i Målselv, basert kun på et økonomisk grunnlag. Målselv Senterparti hadde derfor andre krav til utarbeidelse av faktagrunnlaget, enn det som Målselv Ap sørget for lå til grunn.

De relativt små innsparingene man muligens kan oppnå i en tenkt skolestrukturendring, veier ikke opp for de andre samfunnsmessige tapene

Målselv Senterparti er skuffet over at høringsdokumentet ikke sier noe om hva som vil endre seg i Målselv-skolen, når det gjelder kvalitet og innhold, dersom man skulle gå for en endring av infrastrukturen. I kommunestyremøtet 8. november 2023 hadde politikerne til behandling spørsmålet om man skulle starte en prosess der skolestruktur ble vurdert. Målselv Senterparti ved Anneli Anfeltmo, foreslo følgende:

«Kommunedirektøren bes utarbeide faktagrunnlag for kvalitet i opplæringen for Målselv kommune. Faktagrunnlaget skal inneholde alternative løsninger knyttet til tiltak for å øke kvaliteten i opplæringen, deriblant mulighet for at pedagoger jobber på flere skoler i Målselv».

Forslaget tok utgangspunkt i at en vurdering av endring i skolestrukturen, måtte begrunnes i hensynet til kvalitet i skolen. Dette målbar vi også under debatten.

Forslaget ble nedstemt av Ap med flere. De gikk for forslaget som har ledet frem til et høringsnotat som konsekvent vektlegger økonomi og knapt belyser noen andre parametre som kunne tenkes å ha innvirkning på en helhetsvurdering. Kommunedirektøren har gjort som han har fått beskjed om. Av Ap med flere.

Målselv Senterparti går inn for å beholde dagens skolestruktur. Det er ingenting i høringsdokumentet eller vedleggene som tilsier at en skolenedleggelse vil øke kvaliteten i Målselvskolen. De relativt små innsparingene man muligens kan oppnå i en tenkt skolestrukturendring, veier ikke opp for de andre samfunnsmessige tapene som en skolenedleggelse vil føre med seg.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her