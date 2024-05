For noen dager siden kunne vi lese følgende oppslag i Nordlys: «Vraket for første gang på flere år». Dette var headingen til et videointervju med Sakarias Opsahl i TIL. Opsahl fremstod som meget ubekvem under intervjuet, og likte tydeligvis ikke å bli utspurt hvordan han følte det å bli utelatt fra førsteoppstillingen i kampen mot Viking. Og enda verre å ikke bli byttet inn av trener Jørgen Vik.

I et annet intervju med NRK Troms ble enda til Opsahl spurt om han følte det urettferdig «å bli satt på benken» av trener Vik. At det går an å stille en profesjonell spiller et slikt spørsmål. Han vet utmerket godt hva som er spillets regler. Treneren stiller med det laget han mener har de beste sjansene til å slå motstanderen.

Martin Eliassen Foto: Preben Olsen

Dette er eksempler på dårlig sjargong og dumme spørsmål fra journalistene. Det har irritert meg lenge at sportsjournalister bruker begrepet og sjargongen «vraket» om idrettsfolk. Og jeg har stusset over at verken språkråd eller ikke minst idrettsledere har reagert på denne brutale og feilaktige språkbruken. Man vraker ikke mennesker.

Treneren velger sitt lag og deltakere ut fra en tropp av likeverdige utøvere, som innehar stort sett den samme dyktighet, men selvsagt med noe ulik spisskompetanse. Treneren snakker ofte om vanskelige valg fordi hen har en tropp utøvere som er jamngode. Valgene avgjøres ofte av formutvikling, prestasjoner på siste trening og taktiske valg ut fra hvem motstanderen er.

Laget kommer foran enkeltspillerens ønsker

Begrepet «vraking» kjenner vi som bor på kysten fra fiskerinæringen. Det gjelder særlig lofottørrfisken, som bli sortert av vrakere. Her sorteres fisken ut fra en rekke kvaliteter der prima er den beste og vrak er den dårligste sortering. Det er derfor forkastelig at sportsjournalister bruker dette begrepet på fullt levende og likeverdige idrettsutøvere som brukes på kvalitetssortering av død fisk.

Når så NRK sin sportsjournalist dummer seg ut med å spørre den profesjonelle fotballspilleren Opsahl om han føler det urettferdig å bli satt ut av laget (for første gang på flere år), så kan man godt lure på dagsformen hos journalisten og om vedkommende ikke burde settes «på benken».

Alle som har sett TIL sine fem første eliteseriekamper i år vet utmerket godt at Opsahl ikke har spilt opp mot det nivå han viste gjennom hele sesongen i fjor. Det vet Opsahl selv, og ser derfor også meget ubekvem ut å måtte svar på det dumme spørsmålet.

Trener Jørgen Vik hadde imidlertid klart svar på spørsmålet om sitt valg av spillere til Viking-kampen. Han valgte de spillere som han trodde ville gi laget størst sjanse til å slå Viking. Han vraket imidlertid ikke noen.

Så et siste sukk om sportsjournalisters manglende kompetanse, eller helst kan hende gale ordbruk. Jeg forbauses stadig over å høre sportsjournalister fortelle at nå reduserte laget til for eksempel 2-2. Nei, det heter utlignet til 2-2. Et lag kan gjerne redusere en ledelse motstanderen har, men utligner når det blir lik målscore.

Jeg var på kamp på søndag på Romssa Arena for å heie på TIL. Trener Vik vil også denne gangen velge sin startoppstilling blant likeverdige spillere. Men han vraker ingen, og ingen spillere skal heller føle seg vraket eller føle det som urettferdig over å ikke bli valgt denne gangen. Det er helheten som gjelder, og laget kommer foran enkeltspillerens ønsker.

