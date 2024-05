Det er med stor forferdelse vi nå får resultatet på bordet, over kollapsen i det norske helsevesen. Dette blant annet med klare tall, gjennom Pasient. og brukerombudet i Troms.

Det er verd å ta en nøyere gjennomgang av det materiale som foreligger, sett i forhold til de enkelt skjebnene dette gjelder, dette satt opp mot velferdsstaten og alle vakre ord og løfter fra alle våre politikere og regjeringer. Det viser seg at utviklingen innen helsevesenet i våre området ikke fungerer.

Når et område og system ikke legere fungerer, hva skjer da? Jo, da blir det anarki, og de ansvarlige myndigheter mister kontrollen og systemet kollapser. Hva er det som skjer? Ved en kort oppsummering er fasiten slik:

Pasientene blir avvist uten å få gode svar i helse- og omsorgstjenesten. Slik det opplyses må det ha gått fra vondt til verre, da statistikken over henvendelser er en økning på 26 prosent fra året før. Det betyr at 611 ulike henvendelser kom inn på kontor siste år, til Pasient- og brukerkontoret i Troms.

Alle disse mennesker er personer som har reelt behov for hjelp, rettledning og avklaringer, noen som burde vært avklart i de organer innen helsevesenet hvor ansvaret ligger. Statistikken videre viser at mange pasienter står på venteliste og ikke får behandling innen fristen, som er satt, og som de stadig kommer tilbake med klage over, for å ikke ha fått behandlingen.

Det er også en økning i henvendelser inne psykisk helsevern for voksne, økning i fristtilbud i omfang i flere fag, blant annet hørselspasienter. Pasienter blir stående i kø, og frustrasjonen øker.

Ethvert menneske vil nok innse at det er et stort sprang mellom regjeringens ønskeprogram i regjeringsplattformen og til dagens virkelighet

Ombudet opplever ofte at pasientene og brukere blir frustrert i kontakt med helsetjenesten. Det registreres også at en del av helsepersonell har for liten kunnskap om helselovgivingen og rettighetene til pasienter, som ikke får svar eller blir avvist i forhold til sine rettigheter. Det framkommer også at sykehuset, i dette tilfelle UNN, ikke gir konkrete svar på når pasienten kan forvente seg time til sin operasjon.

Retten til fritt behandlingssted er fortsatt gjeldende, men er vag og kan «manipuleres bort» gjennom et rigid system. Videre sliter mange fortsatt med at myndighetene ikke kan skaffe dem fastlege. Det påvises for øvrig at det er vanskelig for pasientene å komme gjennom på telefonen innen helsevesenet, og det er meget lang ventetid.

Videre har vi Pasientreiser AS , hvor Pasientreiser AS har fått spille en dominerende rolle, der det foreligger mange klager. Det opplyses om ansvarsfraskrivelse gjennom uavklart mandat, at pasientene ikke får dekket transport til behandling, manglende ansvar for personelltransport og at transportøren blir rekvirert til andre oppdrag hvor vedkommende må vente på en usikker transport, om og når den kommer? Dette er et normalt bilde på dagens tilværelse inne vår helsesektor.

Så kommer budskapet fra alle regjeringene som har blitt fostret fram de senere tider, at vi jobber febrilsk på alle nivå for at de syke og eldre skal ha det bra. Den sittende regjering gir også samme inntrykk, og har kommet med fagre løfter gjennom regjeringsplattformen som lyder vakkert.

