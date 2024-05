11. juni skal Stortinget behandle langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP). Da legges premissene for hvordan Forsvaret kommer til å se ut frem mot 2036. Hva skal anskaffes, hvilke avdelinger skal prioriteres og hvor skal det det bygges ut. Dette avgjøres nå. Det er nå man må gjøre jobben for å sikre Forsvaret i nord.

For alle festtaler om Forsvarets tilstedeværelse i nord blir raskt glemt når lobbyistene melder seg på og distriktspolitikken slår inn. For ikke å glemme «krigen» som til enhver tid pågår internt i Forsvaret, der enkelte sentrale offiserer av høyere rang arbeider for flyttinger fra nord til sør.

Det er dette vi ser konturene av når Joint Air Operations Center (JAOC) sitt anlegg i Sørreisa, tidligere 131 Luftving Sørreisa, utfordres av interesser i sør som arbeider for en flytting til Rygge.

Dersom man virkelig ønsker en troverdig tilstedeværelse i Nord-Norge og en reell tilknytning til landsdelen, krever det at en større andel av den nordnorske befolkningen tjenestegjør i Forsvaret

Nok en gang er det miljøet på Rygge som søker å avvikle forsvarskapasiteter i Nord-Norge for å plassere det så langt sør som omtrent teknisk mulig. Sist var det hærhelikoptre, denne gang er det overvåking av luftrommet.

For disse lobbyistene bryr seg ikke om at anlegget i Sørreisa er det nyeste og mest moderne av sitt slag i Norge, blant det beste vi har i Nato. På samme måte er de uinteressert i at forutsetningene for å overvåke luftrommet er bedre der enn ved noen annen lokasjon i Norge.

Per-Willy Amundsen

Tilsvarende fremstår det komplett uforståelig at Norges eneste befalsskole skal legges til Kjevik, hakket lenger sør enn Rygge. Alle snakker om at Forsvaret først og fremst skal være i Nord-Norge, men vi skal ikke engang utdanne befalet her.

Fra 1899 til 2003 var Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) i Harstad svært viktig for å utdanne befal som hadde tilknytning til landsdelen. Historiens lærdom har vist oss at nedleggelsen av BSIN på ingen måte var blant de klokeste vedtak Stortinget har gjort.

Det eksisterer åpenbare og sterke argumenter for å ha en befalsskole i nord, all den tid man legger til grunn at Nord-Norge er essensielt for forsvaret av nasjonen og at det derfor er avgjørende viktig å ha militært personell, menige og befal, som raskt kan mobiliseres i krise eller krig.

Og apropos menige soldater. All rekruttutdanning skal foregå på Terningmoen (Hæren) i nærheten av Hamar og Madla (Sjø og Luft) utenfor Stavanger. Foruten Høybuktmoen (grensevakten) skal altså all rekruttutdanning finne sted sør for Lillehammer.

Alt dette harmonerer dårlig med alle festtaler om Forsvarets tilstedeværelse i nord. Dersom man virkelig ønsker en troverdig tilstedeværelse i Nord-Norge og en reell tilknytning til landsdelen, krever det at en større andel av den nordnorske befolkningen tjenestegjør i Forsvaret. Både befal og menige soldater.

Da hjelper det dårlig at all rekrutt- og befalsutdanning finner sted i sør, eller at enda flere forsvarsavdelinger skal flyttes ut av landsdelen.

En rask mobilisering i krise eller krig kan aldri basere seg på innpendling via kommersielle rutefly fra Gardermoen.

