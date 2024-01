Av Bengt-Magne Luneng

på vegne av styret/kommunestyregruppa i Målselv Senterparti

Målselv Senterparti er opptatt av hele kommunen. De enkelte skolene vi har i de mange bygdene våre, er viktige og sentrale for lokalsamfunnene. De er en del av limet i bygda og spiller en viktig rolle i skape et levende bygdesamfunn.

På de minste skolene/oppvekstsentrene tilbringer barna opptil 15 år av sitt liv, og foreldrene er automatisk knyttet til de samme institusjonene like lenge. Det føles trygt, godt og nært. Målselv Senterparti vil ikke ta dette i fra noen.

Høringen på skolestruktur, som er ute i disse dager, fokuserer på en mulig økonomisk innsparing ved skolenedleggelse. Målselv Senterparti vil ikke akseptere skolenedleggelse basert på økonomi.

De verdiene som lokalsamfunnene har, ved å ha en nærskole, kan gjerne ikke måles i kroner og øre, men er like fullt viktige parametre å ta med i betraktning. Noe Målselv Senterparti gjør.

Flertallet i kommunestyret, som blant annet bestod av Ap, gikk den 8. november inn for at det skulle utredes mulige endringer i skolestrukturen. Målselv Senterparti stemte imot. Vi ønsket i stedet en diskusjon som gikk på hvordan vi kunne heve kvaliteten i skolen.

Forslaget var: «Kommunedirektøren bes utarbeide faktagrunnlag for kvalitet i opplæringen for Målselv kommune. Faktagrunnlaget skal inneholde alternative løsninger knyttet til tiltak for å øke kvaliteten i opplæringen, deriblant mulighet for at pedagoger jobber på flere skoler i Målselv».

Takket være Ap og resten av flertallet i kommunestyret, så har vi ikke en sak der vi skal diskutere kvalitet i skolen, men i stedet en sak der det foreslås å legge ned skoler. Det kan hende at dette er slik Ap ønsket det, men det er definitivt ikke slik Målselv Senterparti ville ha denne saken.

Målselv Senterparti sier nei til å legge ned skoler.

