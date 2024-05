* Kommentaren ble først publisert hos Folkebladet samarbeidsavis iTromsø

Nasjonaldagen faller i år på en fredag. Det er meldt fint vær over store deler av landet. Dette lukter trøbbel lang vei. For barna iallfall.

Jeg har lenge hatt et blandet forhold til 17. mai. Som unge utviklet jeg ganske tidlig en allergi mot det å gå i tog. Har aldri vært så glad i sånne kollektive aktiviteter (med konserter og fotballkamper som hederlige unntak), og det å gå bak et korps som spilte en musikk besteforeldrene mine var begeistret for, en smak som ikke hadde gått i arv, og rope hurra, appellerte ikke nevneverdig.

Likevel var dagen en man så fram til. Det var skolefri, og man visste at det ville bli utbetalt en pengesum som utelukkende skulle gå til tull og tøys, til en dag der man utelukkende spiste gatekjøkkenmat, smågodter og tyllet i seg enorme mengder brus.

Klart man elsket denne delen av dagen. Så hadde man selvsagt forventninger til russetoget og hvilke sprell de hadde funnet på i år, men spenningsnivået her dalte proporsjonalt med alderen, og fra og med en gang tidlig i tjueårene var russen akkurat like teit hvert år, slik de alltid hadde vært, er og kommer til å bli. Det er deres velsignelse og alle andres forbannelse.

I ungdommen ble det en desto større interesse for 16. mai, kvelden før dagen. Der jeg bodde pleide det også å komme en del svenske rånere for å delta på festen, og Gata (som vi kalte sentrum på Fauske) var på kvelden og natta fylt med ungdom og unge voksne som hadde fylt seg selv med alkohol, fortrinnsvis øl eller heimbrent — eller begge deler. Om 17. mai var barnas dag, var 16. mai ungdommens kveld. Da skulle det drikkes.

Det var ikke få av oss som debuterte med rikosjettspying i grøftene i midten/slutten av tenårene tilknyttet 16.-maifeiring. Festen ble som regel avsluttet på et elendig nachspiel helt til morgengry, og man sjanglet gjerne hjem til lyden av salutter og korps som spilte «Gammel jegermarsj», den to hundre år gamle og dølle komposisjonen vi kalte «Klabb og Babb-sangen», siden den var kjenningsmelodien til barneprogrammet med samme navn, med Sverre Anker Ousdal (Babb) og Øivind Blunck (Klabb).

Da jeg flyttet til Tromsø i 1990, ble jeg kjent med mange studenter sørfra, og de som var fra Oslo-området fortalte at også 17. mai var en sann fest der nede, i betydningen «festligheter med alkohol», noe som hørtes rart ut. Siden den gang har det eskalert betraktelig, både der utysket kom fra (sørfra) og dit det kom til (i nord).

Men det kan være greit å gjøre som Dean Martin, og la denne ene dagen være for dem som ikke drikker, altså barna

17. mai i Tromsø har transformert seg fra en fest for barna; med smågodter, brus, gassballonger, potetløp, pølser og is, og over til ei durabelig rotbløyte, en slags seig frokost der føden som inntas i hovedsak er flytende, attpåtil med boblende champagne som det foretrukne dopet.

Det må gå galt. Det har gått galt. Det har blitt et problem. For mange.

«Jeg drikker aldri nyttårsaften. Det er amatørenes aften». Det var den amerikanske entertainerlegenden Dean Martin som sa de bevingede ord, med tilføyelsen at han drakk hver eneste dag resten av året. Bare ikke nyttårsaften, for da kom alle amatørene inn på festen, de som ikke drikker resten av året, og som dermed ikke kan drikke. Hadde han vært født i Norge 60 år senere, ville han byttet ut nyttårsaften med 17. mai. For det er blitt amatørenes hensynsløse dag.

Klisjeen om at Norge er et land som feirer nasjonaldagen med fredelige aktiviteter og barnetog, i stedet for militærparader og pompøse ritual med kortvokste statsledere med mindreverdighetskomplekser i fokus, er udelt kult. Når det nå har gått så langt med det boblende flatfylla blant voksne på nasjonaldagen, at politiet hvert år må gå ut og advare folk, og minne dem på om at barnas fest blir ødelagt av dette, har vi selvsagt havnet på feil sted.

I prinsippet er det ikke annet å gjøre noe med enn å oppfordre folk til å tenke seg litt om. I Tromsø har noen rene barer, der de ikke selger mat, valgt å stenge dørene sine 17. mai, fordi de ikke orker å håndtere alle de stupfulle voksne som kommer ferdig døddrukne til stedene deres, sjanglende i bunader og finstas og roper og raver at de skal ha mer. Det er selvsagt fullt forståelig. Ikke tjener man særlig med penger på denne gjengen heller.

Når det derimot tas til orde for at utelivsbransjen burde stenge kranene sine, altså de med alkoholholdig fluidum, er det noe ganske annet. Alkoholpolitikk er ikke så komplisert som mange later til å tro. Grunnreglene er enkle:

Du har ikke lov å skjenke mindreårige. Du har ikke lov å skjenke folk som er synlig beruset (innenfor rimelighetens grense). Du må gjøre det innenfor de tidsrammer den kommunen du bor i har bestemt at skal gjelde. Så er det en masse rare og irrasjonelle underregler som er mer næringsfiendtlige enn de er edruskapsfremmede, men de skal vi styre unna akkurat her.

Å nekte utelivet å skjenke alkohol er det siste man må gjøre, fordi, og dette mantraet har jeg gjentatt så mange ganger at det føles kjedelig å påpeke det, det kun er hos utestedene vi kan kontrollere fylla til folk. Utestedene har dørvakter som nekter de mest drita inngang, og de kaster ut dem som lager kvalm. De nekter folk servering, og de forsøker å besørge ro og orden. De har rutiner til å håndtere det.

Ønsker man å ha et minimum av kontroll på folkefylla, gjøres det best ved å ha åpne dører hos barer, kafeer og restauranter. Det er det private og individuelle fylleslaget som går over alle snøvleskaft, det er der gardinene går helt ned, uten at noen setter grenser. Det er der det for det meste går gærent.

Det blir som da politikerne i Tromsø kommune fikk rapporter om at det var i matkøene etter stengetid om natta det ble registrert mest bråk og tumulter. Løsningen ble da, for en stakket stund, å nekte gatekjøkken og pølsekiosker å selge mat sent på natta. Resultat: Det ble mye mer bråk — bare litt tidligere på kvelden, i tillegg til en ny runde, da barene stengte og fulle folk med lavt blodsukker kom sjanglende sultne og sinte i taxikø. Ordningen måtte reverseres.

Moralske pekefingre er noe jeg sliter med på prinsipiell basis, så jeg skal ikke peke hardt og formanende her. Men det kan være greit å gjøre som Dean Martin, og la denne ene dagen være for dem som ikke drikker, altså barna. Så kan du ta på deg bunaden og rave rundt hele resten av året, om trangen blir stor.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her