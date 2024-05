Regjeringa Støre har nylig anerkjent Palestina som stat og lansert ei to-statsløysing i Palestina-konflikten. Det gir ingen umiddelbar løysing på en langvarig, fastlåst konflikt, men det er i alle fall et forsøk, et initiativ som kan bli starten på ei løysing. Personlig syntes jeg statsminister Støre (Ap) på pressekonferansen gav en nøktern, balansert begrunnelsen for regjeringa sitt vedtak.

I Folkebladet 23.05.24 leser jeg at Mads Gilbert «mener det langt ifra er nok». Det har han sjølsagt rett i, men med sin ensidige støtte til terroristorganisasjonen Hamas er hans løysing heller ikke nok. Han agiterer nå for ensidige boikottvedtak mot israelske produkter og trekking av oljefondet helt ut av Israel.

Gilbert er et talerør bare for Hamas og krigsstrategien denne organisasjonen praktiserer og lanserer utad om menneskelige lidelser og materielle skader. Gilbert nevner aldri at Hamas tidligere myrda palestinere i Gaza slik at mange — også presidenten der, måtte flykte til Vestbredden. Hvorfor nevner han aldri at det har vært Hamas-krigere fra Gaza som alltid først har angrepet Israel? Sist skjedde det 07.10.23 med massakren i hovedsak mot sivile på israelsk side.

Motreaksjoner fra Israel har kommet i etterkant som svar på slike angrep. Når Israel slik svarer, bruker Hamas egen sivilbefolkning som skjold. Lidelsene de ved denne krigspraksis utsetter sitt eget folk for, bruker Hamas som propaganda mot Israel i kampen om verdensopinionen.

Mads Gilbert (Rødt) doserer ensidig informasjon fra Hamas — omtalt som en terrororganisasjon. Han er slik i godt selskap

Hamas har ennå ikke godkjent Israel som stat, men har som mål å utslette dette folket. Hadde Israel ikke svart Hamas, ville de blitt utsletta nærmest slik det nazistiske Tyskland stod for ved gasskammerdrap av seks millioner jøder under siste verdenskrig. Israel tar ikke sjansen ved å ha en slik Hamas-styrt stat som nabo.

Med unntak av Iran og Syria har flere muslimske nabostater nå funnet fram til en fredelig sameksistens med Israel. Eksempelvis har Egypt og Israel tidligere inngått en fredsavtale, men Hamas-lignende grupper svarte da med å myrde Egypts president.

Kristian Brekke, som er masterstudent i internasjonal e sikkerhetsstudier, skriver i et avisinnlegg (Vårt Land 21. 05.24) at helsemyndighetene i Gaza er direkte underlagt Hamas slik at informasjon derfra kontrolleres. Nevnte skriver videre at det i Gaza er ingen fri presse som kan korrigere løgner, ingen domstoler som kan beskytte korrigerende journalister og analytikere.

Oddmar Mathiassen Foto: Vegard Svensen

Jeg bagatelliserer ikke krigens redsler, tragedier, heller ikke det som skjer i Gaza. Likevel er det verdt å merke seg at FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har kraftig nedjustert antall kvinner og barn som er drept i krigen mot Hamas på Gaza-stripen.

Brekke skriver: «Det er et stort problem at nært sagt alle norske medier behandler Israel og Hamas som likeverdige kilder når de vurderer informasjon om krigen i Gaza. Hamas påstår at 34.000 er drept. 10.05.24 informerte israelske medier at 16.000 Hamas-krigere er drept». Systematisk desinformasjon er en vesentlig del av den politiske krigføringa til udemokratiske styresett. Iran har et slikt styresett og støtter Hamas.

Nevnte Brekke hevder også at kommunikasjonsstrategien til Hamas baserer seg på å framstille konflikten med Israel som et folkemord. Derfor deles så mye filmer og bilder av død og liding som mulig — noe også fra krigen i Syria. Denne informasjonen deles ut av aktivister, ikke minst i Vesten. Siden 07.10.23. da Hamas sist angrep Israel, har mediene stort sett gjengitt Hamas sin informasjon ukritisk.

For oss lesere og lyttere er dette ikke så enkelt å finne ut av. Viktig her må være å få klarhet i hvor informasjonen kommer fra. Dersom noen i et demokrati formidler løgn, blir dette vanligvis avslørt av frie medier. Hamas lyver systematisk og strategisk som Putin i hans krig mot nabolandet Ukraina. Mads Gilbert (Rødt) doserer ensidig informasjon fra Hamas — omtalt som en terrororganisasjon. Han er slik i godt selskap.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her