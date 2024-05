Det er ikke til å tro! Tove Karoline Knutsen er på banen igjen. Også denne gang om sin motvilje mot at noen har tillat seg å invitere Kringkastningsorkesteret, KORK , Norges mest kjente og populære orkester nordover.

Anledningen denne gang er at Elsa Nymo, leder i gruppa Aase Nordmo Løvbergs venner, i et intervju har gitt uttrykk for at hun og familien har måttet dekke et underskudd på flere hundre tusen kroner etter jubileumskonserten Aase Nordmo Løvberg sist sommer.

10. juni sist sommer var det 100 år siden verdensstjerna Aase Nordmo Løvberg ble født. 19 august ble hun hyllet med en jubileumskonsert på Fossmotunet i Målselv der KORK og et stjernelag av opera- artister stilte opp i en storslått TV-sendt konsert.

I tillegg deltok flere lokale artister og kor. At NRK-profilen Ingerid Stenvold, med dype Målselv-røtter, leda den TV-produserte jubileumskonserten var jo ekstra stas. Ingerid sa at hun alltid hadde hatt et nært forhold til Aases musikk, og var glad for at hun kunne delta.

Jeg kan godt forstå at Knutsen fortsatt er frustrert over at Aase og jubileumskonserten fikk svært positiv omtale både i Nordlys og lokale medier, og ikke minst i to TV-program som også presenterte en praktfull natur i tillegg til en enestående konsert i strålende solskinn.

Jeg er enig med Elsa Nymo i at Knutsens utspill i forkant av konserten ikke minst i media kan ha hatt økonomiske konsekvenser for arrangørene

Vi husker også Knutsen, som i lang, lang tid før konserten ble avholdt, systematisk og uforståelig var ute i media med sin monotone og nådeløse kritikk av de lokale arrangørene av konserten, som på en respektfull og seriøs måte ønsket å hylle Aase med en jubileumskonsert. Hun klarte jo heller ikke å hindre at KORK, som Aase sang sammen med i mange år, skulle være med å løfte konserten.

Knutsen uttrykker igjen og messer fortsatt om at arrangørene har brukt alt for mye penger på denne konserten, ikke minst på å få opp KORK. Men det er jo ikke hennes ansvar! Jeg er ikke ett sekund i tvil om at det har arrangørene vurdert seriøst, ikke minst den økonomiske risiko det medførte. Jeg oppfatter det slik at Elsa og Lars, som er både stolt og glad for at de bidrar så mye økonomisk for å få til denne praktfulle jubileumskonserten, betaler de 600.000 kroner uten videre.

Tor Nymo Foto: Marius Karlsen

Tove Karoline Knutsen har hatt en agenda hele tiden. Det er å klare å stoppe KORK og forsøke å tvinge arrangørene til å velge Arktisk Filharmoni til konserten. At hun ikke klarte det er et nederlag for henne. Det ønsket ikke Aases venner og heller ikke datteren Torun.

En ting er helt klokkerklart. Hvis Knutsens strategi hadde lykkes, hadde det ikke blitt noen jubileumskonsert i Målselv. Er det egentlig flere enn Knutsen som tror at NRKs praktfulle produksjon vill nådd ut til seerne i hele landet uten KORKs deltakelse?

Jeg er enig med Elsa Nymo i at Knutsens utspill i forkant av konserten ikke minst i media kan ha hatt økonomiske konsekvenser for arrangørene. Ett eksempel var innspill i Målselv kommunestyre som først utsatte søknaden om økonomisk bistand til konserten, men deretter bidro med 250.000 kroner.

STRATEGI: - Hvis Tove Karoline Knutsens strategi hadde lykkes, hadde det ikke blitt noen jubileumskonsert i Målselv, skriver Tor Nymo. Foto: Ronald Johansen

Ett annet og enda mer sjokkerende eksempel er søknaden til Samfunnsløftet i Sparebanken1 Nord-Norge om å bidra med 250.000 kroner. Der ble det blankt avslag. Det samme Samfunnsløftet som hvert år et titalls millioner til gode formål i landsdelen. Jeg mener å huske at de ga 20 millioner til en konsert i Tromsø samme år. De kom med et svar/forklaring om at det ikke var mer penger igjen, og at dette formålet lå utenfor formålet med økonomisk bidrag.

Dette svarer altså en viss Lofthus i Samfunnsløftet. Sparebank1 Nord-Norge ønsker altså å ikke gi et svært beskjedent bidrag til en jubileumskonsert som hyllest til en av de største kulturpersonligheter opp gjennom tidene i Nord-Norge. Som blant annet er utnevnt til kommandør av St.Olavs Orden. Det tillater jeg meg å si er både snålt og respektløst av Sparebanken1 Nord-Norge.

