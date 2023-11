Én verdensstjerne og en ny utøver på full fart inn i verdenstoppen. To TV-sendte skirenn og et sti- og løypenett med potensial til å bli like bra som skiløperne. Vet dere hvor gode dere er i Midt-Troms?

Fredag hadde Sørreisa og BOIF ikke mindre enn to løpere på pallen i sesongåpningen på Beitostølen. Seier til Erik Valnes og andreplass til Ingrid Andrea Gulbrandsen, etter at sistnevnte levert en prolog på internasjonalt toppnivå. Som at ikke det var nok, fikk Ingrid Andrea følge av lagvenninnen Anna Svendsen på pallen. Også hun har røtter i Sørreisa. For en dag for nord-norsk langrenn!

Når verdenscupen starter i finske Ruka blir det selvsagt med to lokale løpere på start. Alt annet ville vært en skandale, og Petter vil i så fall stå først i køa for å be landslagsledelsen «reise en vess plass». Det er med andre ord bare å benke seg foran TV-en også neste fredag.

Som en vaskekte søring med mor fra «sælve» Narvik er Petter selvsagt født med selvtillit. I sitt møte med alle dere som i større eller mindre grad jobber med skiidretten i Midt-Troms har det slått han at dere burde hatt mer av den samme selvtilliten du finner i byen der de hang opp «Velkommen til VM-byen Narvik» på vei ut på milliardbrua si så fort den første VM-søknaden var sendt.

Tog har de også i Narvik. Det ser dessverre ut til å drøye litt før folk flest skjønner at også folk og næringsliv i Troms og Finnmark trenger tog. Da er det kanskje en liten trøst at dere har et godstog fra Sørreisa, med stasjon i Nordlia, som kommer til å være i rute i mange år fremover.

Trikkeskinner har dere også, i form av skiløyper, og de kan dere gjøre mer ut av. De siste årene har vi reist verden rundt på skirenn og treningssamlinger, og mulighetene dere har er det få som matcher - hvis de utnyttes.

Snøforholdene i Midt-Troms er i ypperste verdensklasse, og det hvite gullet blir en stadig mer ettertraktet vare. Skiterrenget ligger også der, hvis dere bare bruker det. Hver for seg er alle de små løypelagene i Midt-Troms på høyt lokalt nivå. Når de samarbeider er de imidlertid i samme klasse som skiløperne deres - helt i verdenstoppen.

Petter Soleng Skinstad og Kristin Tomassen Agersborg på skitur i vakre omgivelser i Nordlia i Sørreisa — Erik Valnes sin bakgård. Her har også Ingrid Andréa Gulbrandsen lagt ned sine timer med trening opp gjennom, sammen med mange andre — både mosjonister og skiløpere. Foto: Madshus

Dette bør dere være stolte av og dette bør dere utnytte. Først og fremst for de som bor i Midt-Troms og for oss som en dag kan tenke seg å bo i Midt-Troms, men også for turistene. Det er ingen grunn til at ikke turistene skal la seg lokke til deres løyper også, slik som de lokkes til skiløypene på Østlandet, i Alpene eller i Nord-Amerika.

I deres egne stjerner har dere også verdens beste markedsførere, godt hjulpet av at verdens beste langløpere går to av sesongens tøffeste og vakreste renn i deres egen bakgård. Det er ikke tilfeldig at de samme løperne senere har valgt å reise tilbake til nettopp Midt-Troms for å gå på ski i fjellet.

Kall oss gjerne inhabile, men i våre øyne er det åpenbart at det skal bevilges godt med penger til både idrettsarrangementer og løypekjøring, godt hjulpet av både kommuner og lokalt næringsliv. Ringvirkningene er enorme, ikke bare når en snakker om å få frem neste Valnes, Gulbrandsen eller Storelvmo, men også når en snakker om helse-, sosiale og økonomiske fordeler.

Samtidig må dere tørre å vise alle hvor fantastisk fint det er å være utendørs i Midt-Troms. Ikke glem å være like stolte av det som dere kan være av skiløperne deres!

