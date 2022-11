Disse damene bidrar til å forenkle veien vår til historien

Det startet som et sysselsettingsprosjekt for de som ble overflødige da telefonsentralene ble automatisert. Siden har damene på Registreringssentral for historiske data foredlet og levert historiske grunnlagsdata til forskning gjennom 41 år, og ei av dem vært med hele veien.