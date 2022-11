På lørdag er det klart for «A 70’s show»: - Billettsalget går over all forventning

Sørreisa damekor og bandet RV86 har lagt ned mye arbeid for å kunne gi publikum et forrykende «A 70’s show» på lørdag. Derfor syns de det er gledelig at billettene til showet snart er utsolgt.