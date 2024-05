Bukta for alle er Buktafestivalens gratis og rusfrie arrangement med fri aldersgrense. Det finner alltid sted lørdag formiddag og tidlig ettermiddag under festivalen.

I år er dette programmet:

STORM

«STORM» er kun 15 år gammel, men har allerede gjort seg bemerket på den norske metalscenen. Den unge artisten henter inspirasjon fra band som Bring Me The Horizon, Falling in Reverse, Motionless in White og Yungblud.

STORM: Artisten Storm (til venstre) er med sine 15 år for ung til selve hovedfestivalen, men klar for Bukta for alle som har fri aldersgrense. Foto: Anine Desire

The Impossible Green

Trondheims-bandet beveger seg i det musikalske landskapet mellom Americana og Powerpop. Bandet har spilt på flere festivaler og klubbscener i Norge, og i år inkluderer det Bukta for alle.

BUKTA: Bildet kunne like gjerne vært tatt i «Buktaskogen». Men bandet stiller helt sikkert opp på fotosession etter deres konsert på sommerens Bukta for alle. Foto: Pressefoto

Stéphanie Turcotte

Singer-songwriteren Stéphanie Turcotte er vinneren av årets konkurranse om å vinne spillejobb på Bukta. Hun fengslet flere med sin særegne og vakre vokal, med den anerkjente artisten og produsenten Mikhael Paskalev med på laget. Hvis du liker artister som Big Thief og Phoebe Bridgers er Stéphanie Turcotte noe for deg.

VOKALVAKKER: Stéphanie Turcotte vant plass til årets Bukta. Hun har fengslet flere med sin særegne og vakre vokal. Foto: Pressefoto

Slugwar

Slugwar er en duo fra Tromsø. De toucher innom en rekke subsjangre som blant annet noiserock, shoegaze, postrock og psych. Duoen, som blir utvidet til trio på scenen, består av Sindre Kielland og Fredrik Sandvik Olsen, og har denne gang med seg Casper Nilsen på bass.

SKEIVT: Bildet er en god beskrivelse av Slugwars musikk: Skeivt, hardt, kontrastfylt og tøft. Foto: Pressefoto

Ringo Moon

Ringo Moon leverer indierock, kombinert med et energisk liveshow. Bandet har blant annet latt seg inspirere av artister som Alvvays, The Strokes og The 1975.

ENERGI: Tromsøbandet Ringo Monn lover energisk liveshow under Bukta for alle. Foto: Pressefoto

Girltalk

Girltalk er et ungt popfunkband fra Tromsø. Med inspirasjon fra alt fra R&B til folkemusikk skriver og spiller de både søt og syrlig musikk med et ungt og spennende uttrykk, og mye personlighet. Bandet har på kort tid bemerket seg som et friskt pust i Tromsøs musikkmiljø.