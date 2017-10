Larry Flynt utlover ny dusør for å få Trump sparket

utenriks

Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.

Dette kommer fram i en helsides annonse i søndagens utgave av The Washington Post.

Det er ikke første gang Flynn lover en klekkelig pengesum for informasjon om Trump. Under valgkampen i fjor, var Flynn villig til å utbetale 1 million dollar for «skandaløse» videoopptak som viste Trump «involvert i ulovlig virksomhet eller der han opptrer på en seksuelt krenkende eller nedsettende måte».

Ifølge nyhetsbyrået AP var dette bakgrunnen til offentliggjøringen av videoen hvor Trump skryter av å antaste kvinner, som gikk som en farsott verden over like før valget i november i 2016.

Også før presidentvalget i 2012 sa Flynt at han ville betale 1 million dollar for en god skandale.

Flynt eier Larry Flynt Publications og står bak det pornografiske magasinet Hustler.

Det hvite hus har ikke kommentert saken.

(©NTB)