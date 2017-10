40 personer bekreftet omkommet i California

utenriks

Lørdag ble antall omkomne oppjustert fra 35 personer til ytterligere fem. I tillegg er mange hundre fortsatt savnet.

Mens søket etter flere ofre fortsetter, kjemper 10.000 brannmenn mot 15 større branner i delstaten. Anslagsvis 5.700 bygninger er allerede ødelagt. Rundt 864 kvadratkilometer bestående av boligområder, skog og annen bebyggelse har blitt rammet av flammene.

Flammene blusset opp igjen flere steder lørdag og tvang flere hundre innbyggere til å forlate hjemmene sine. Flere kirker i den nordlige delen av California operer som tilfluktssted for mange av de evakuerte. Her kommer også brannmannskaper for å ta seg en pust i bakken imellom skiftene.

Sterk vind er fortsatt en utfordring for brannmannskapet som tidligere i uka meldte om fremgang i kampen mot ilden nord i delstaten.

Ifølge Californias guvernør Jerry Brown har Det hvite hus godkjent en forespørsel om direkte midler til familier i fire fylker. Dette kommer i tillegg til tidligere lovte midler til de ødelagte vindistriktene.

Mange av dem som har vært evakuert siden starten av uka, krever nå å få vende hjem til hus som ikke har brent.

(©NTB)