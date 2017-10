Katter dreper én million australske fugler daglig

En australsk studie viser at katter dreper én million fugler hver dag. Forskere er forbløffet over de høye tallene.

En studie publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Biological Conversation viser at katter i Australia dreper 316 millioner fugler årlig.

Australske huskatter tar livet av 16 millioner fugler årlig, mens resten drepes av ville katter. I snitt dreper australske katter i underkant av én million fugler daglig.

– Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter, sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.

– Katter har drept fugler i 71 utrydningstruede australske arter. Det utgjør snaue 60 prosent av utrydningstruede arter i Australia, sier professor og medforfatter Sarah Legge.

